La Biblioteca Can Sales ofrece este agosto talleres, música y teatro dentro de 'A l'estiu Viu la Cultura'

Jeroglíficos y bandas sonoras son algunas de las propuestas para los más pequeños este mes

PALMA DE MALLORCA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Can Sales ofrecerá este agosto un programa de actividades con espectáculos teatrales, música y talleres, destinados a público infantil, juvenil y familiar.

El programa de 'A l'estiu Viu la Cultura a la Biblioteca' contará con actividades presenciales cada miércoles de agosto a las 12.00 horas.

Esta programación comienza este mismo miércoles con la representación del espectáculo 'Millie Potter goes to the circus', de la compañía Elàstic Nou Produccions, para trabajar las capacidades enlengua inglesa. Está dirigido al público infantil de 6 a 8 años y familiar

El miércoles 12 de agosto se ofrece un taller de bandas sonoras, donde se mostrarán instrumentos musicales y también se explorarán las posibilidades musicales de objetos cotidianos. La actividad incluirá la musicalización de un cuento, 'Los tres bandidos', de Tomy Ungerer. Está dirigida al público infantil de 6 a 12 años.

El miércoles 19 de agosto, se representará el espectáculo teatral y musical 'La flor romanial', con algunos de los instrumentos tradicionales de Baleares. El espectáculo está dirigido al público infantil de 3 a 10 años.

Finalmente, la clausura de la programación será el miércoles 26 de agosto, con un taller de 'Emoji egipcios', con el que conocer "los Emoji más famosos de la prehistoria mediterránea, los jeroglíficos". Podrán escribir su nombre y conocer y comprender una parte de la historia del Mediterráneo. El taller está dirigido al público infantil de 6 a 10 años.

Las actividades se ofrecen en la sala infantil de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales, con cita, limitación de aforo de veinte personas y las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias.

Durante julio, se han llevado a cabo espectáculos teatrales y talleres de música en directo. Según han indicado desde la Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad, este programa quiere servir para dar a conocer al público general todo un conjunto de compañías y de agentes culturales de Baleares, además de "dar la oportunidad de vivir la cultura a toda la ciudadanía, dinamizar el espacio de lectura infantil y juvenil y acercar la biblioteca a las familias que aún no la conocen".