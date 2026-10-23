El billete sencillo de la EMT de Palma, más cerca de pasar de dos a tres euros a partir del año que viene

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, con los votos favorables del PP y Vox, ha aprobado las nuevas tarifas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a partir del año que viene, con las que el billete sencillo pasará de dos a tres euros.

Tras este paso previo, la modificación tarifaria será sometida a votación en el pleno municipal correspondiente a este mes de octubre, previsto para el jueves de la semana que viene, donde previsiblemente será aprobado de forma definitiva.

Según informó el Ayuntamiento de Palma, con esta modificación de la ordenanza de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario se culminará el proceso de integración tarifaria y tecnológica entre la EMT y el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM).

La modificación establece una tarifa de referencia de 3 euros para el billete sencillo adquirido a bordo por las personas que no dispongan de un título de transporte y opten por pagar en efectivo.

Se trata, por tanto, de la tarifa aplicable al usuario ocasional que sube al autobús y abona el trayecto en metálico, y no del precio que pagarán los usuarios habituales que utilicen la Tarjeta Intermodal o la nueva Tarjeta Única.

Los efectos prácticos de esta tarifa dependerá de si las administraciones estatal y autonómica deciden mantener las bonificaciones para la gratuidad del transporte público.

Desde MÉS per Palma han criticado un "tarifazo" que convertirá a la capital balear en la ciudad "con el billete más caro de todo el Estado". Según los ecosoberanistas, en Sevilla es de 1,4 euros, en Madrid o Málaga es de 1,5 euros y en Barcelona de 2,9 euros.

"Mientras las familias no llegan a final de mes, el PP y Vox aprueban un tarifazo. Políticas contra el bienestar de la gente", han criticado desde la formación.