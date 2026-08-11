Bomberos de Mallorca reforzará Lluc y Formentor y 70 personas atenderán las carreteras

Archivo - Autobomba de Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través del Departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras y los Bomberos de Mallorca, pondrá en marcha un dispositivo extraordinario de seguridad para atender la alta afluencia de visitantes que se prevé en los puntos estratégicos de la isla por el eclipse solar que contempla, entre otras medidas, el refuerzo en Lluc y Formentor y el despliegue de 70 personas para la gestión de las carreteras.

Los Bomberos de Mallorca activarán un equipo de retén con una autobomba ligera, que se desplazará a Formentor para garantizar la cobertura asistencial ante un posible incremento del tráfico y de vehículos en la zona.

Por su parte, el Grupo de Rescate de Montaña posicionará un equipo especial en el área de Lluc para atender rápidamente cualquier incidencia que pueda surgir en los alrededores de la Serra de Tramuntana.

Los ocho parques insulares mantendrán su operativa habitual sin alteraciones para asegurar la atención telefónica y presencial de todas las emergencias ordinarias en el resto del territorio.

Desde los Bomberos de Mallorca se apela a la responsabilidad colectiva de los asistentes para que disfruten de este fenómeno con total tranquilidad, planifiquen sus desplazamientos con antelación y respeten minuciosamente las indicaciones de los efectivos que haya desplegados para evitar riesgos innecesarios.

DISPOSITIVO DE MOVILIDAD

Por su parte, el Departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras movilizará un dispositivo de 70 personas desde la mañana para hacer frente a las incidencias durante el eclipse.

Se trata de operarios de limpieza y señalización que estarán repartidos en diez zonas por toda la geografía mallorquina con una treintena de vehículos especiales.

Estas personas actuarán en caso de que haya que limpiar la carretera, retirada de obstáculos o accidentes y siempre bajo la supervisión de los efectivos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de Emergencias del Govern.

Desde primera hora de la mañana señalizarán las zonas de restricción indicadas desde el protocolo específico Eclipbal comandado por el Govern.

Al tratarse de un dispositivo móvil que puede ir cambiado a lo largo del día y en función de cómo se desarrollen los acontecimientos del eclipse, los operarios estarán preparados para señalizar cierres y aperturas de carreteras cuando así lo decidan desde la DGT y Emergencias.

De la misma manera, se han preparado cuatro vehículos especiales con elementos de señalización y restricción de tráfico que recorrerán Mallorca cuando sea necesario hacer cortes de vías y accesos a determinados lugares.

Asimismo, se cuenta con el apoyo de las salas de control del túnel de Sóller y del Departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras para intensificar la vigilancia en las carreteras durante el eclipse.