Busquets reconoce que "no basta" el personal de inspección del alquiler turístico ilegal

Publicado 13/11/2018 11:20:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Govern y consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, ha reconocido que actualmente el personal dedicado a la inspección del alquiler turístico ilegal "no basta", si bien ha asegurado que ello no significa "que no haya compromiso de continuar".

Así se ha expresado Busquets durante una interpelación de Podemos relativa a la política general de turismo, en la que ha destacado que hasta octubre se han realizado más de 3.200 actuaciones relativas a inspección en la Conselleria.

En cuanto al alquiler turístico, la portavoz adjunta de Podemos, Laura Camargo, ha pedido que se aumente la ratio de inspectores por el número de plazas de alquiler turístico y ha lamentado que el aumento del precio del alquiler "está expulsando la gente trabajadora de la ciudad".

Busquets ha destacado que, entre otras acciones, se han impuesto sanciones a tres grandes plataformas. "No podemos decir que hemos sido laxos con la aplicación de la ley cuando nos hemos enfrentado a los poderosos", ha añadido.

Por otra parte, a la hora de llevar a cabo el procedimiento de sanción, la consellera de Turismo ha sostenido que "cada caso se tiene que trabajar con el máximo cuidado para que el procedimiento se ejecute con las máximas garantías".