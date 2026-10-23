El 'Calidoscopi musical' del Cercle Líric Balear y el Orfeó de Mallorca abre la nueva edición de 'Concerts a Palau' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Calidoscopi musical' del Cercle Líric Balear y el Orfeó de Mallorca ha abierto una nueva edición de los 'Concerts a Palau'.

Una cincuentena de personas han asistido a la primera de las cuatro actuaciones del ciclo musical organizado por el Consell de Mallorca que se celebra en la sala de plenos de la institución insular.

Los solistas del Cercle Líric Balear y el Orfeó de Mallorca han ofrecido un repertorio seleccionado para la ocasión, con obras interpretadas a cappella y con acompañamiento de piano, que ha incluido arias y dúos que se han trabajado en los encuentros académicos de los cantantes, ha informado la institución insular en un comunicado.

Ahora el ciclo continuará con tres conciertos más: las actuaciones de la Coral Sor Francinaina, del dúo formado por Raquel Llera y Daniel Mulet y de la banda mallorquina The T-Makers.