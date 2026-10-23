La campaña de tratamiento aéreo contra la procesionaria del pino comenzará la semana que viene en Eivissa y Formentera

La campaña de tratamientos aéreos contra la procesionaria del pino comenzará la semana que viene en Eivissa y Formentera - CAIB

EIVISSA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de tratamientos aéreos contra la procesionaria del pino comenzará la semana que viene en Eivissa y Formentera, con dos pasadas sobre 15.000 hectáreas de superficie forestal durante los meses de octubre y noviembre.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha explicado este viernes en un comunicado que, por tercer año consecutivo, el dispositivo incluirá actuaciones aéreas sobre las masas forestales más afectadas por este insecto con el objetivo de controlar su población, limitar su expansión y reducir los daños que puede ocasionar en los pinares de las Pitiusas.

La campaña de tratamiento aéreo se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre, mediante aviones y helicópteros, y prevé actuar sobre una superficie de 15.000 hectáreas (12.500 en Eivissa y 2.500 en Formentera), con dos pasadas que representarán un total de 30.000 hectáreas.

Las actuaciones se concentrarán en las masas forestales con mayor afectación, especialmente en las zonas sur y noroeste de Eivissa, y también incluirán la isla de Formentera.

Las fechas concretas de aplicación se determinarán en función de las condiciones meteorológicas. El coste total de las actuaciones de control de la procesionaria del pino previstas para 2026 asciende a 2,76 millones de euros.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha señalado que la procesionaria del pino es un insecto que requiere "un seguimiento continuado", tanto por los efectos que puede tener sobre las masas forestales, como por las molestias que puede ocasionar a las personas y a los animales. "Por eso, es importante mantener las medidas de vigilancia y control, adaptándolas a la situación de cada zona", ha añadido.

Simonet ha recordado que las orugas de la procesionaria tienen pelos urticantes que pueden provocar reacciones alérgicas y afecciones a las vías respiratorias, especialmente en los animales de compañía, como los perros.

CONTROL INTEGRAL

La campaña forma parte de las actuaciones de lucha integrada que desarrolla la Conselleria, que combinan distintos métodos de control y seguimiento de la procesionaria del pino.

En Eivissa, la superficie de pinar potencialmente afectada por este insecto es de unas 25.000 hectáreas. Aunque los daños registrados en estas formaciones de bosque autóctono siguen presentando una intensidad relativamente baja, en los últimos años se ha detectado un incremento de la población de procesionaria en zonas situadas fuera del foco incipiente de plaga declarado en 2021 en el noreste de la isla.

En Formentera, la superficie de pinar potencialmente afectada es de cerca de 2.500 hectáreas. En este caso, el seguimiento efectuado ha permitido constatar una reducción de los niveles de afectación durante los dos últimos años.

Entre las medidas de control biológico, la Conselleria mantiene la instalación de cajas nido para aves insectívoras y cajas refugio para quirópteros, con el fin de favorecer la presencia de depredadores naturales de la procesionaria.

Actualmente, hay instaladas 89 cajas refugio para quirópteros en Formentera, mientras que en Eivissa hay 105 cajas refugio y 187 cajas nido para aves insectívoras.

Esta línea de trabajo se complementa con actuaciones de control mediante parasitoides de los huevos de la procesionaria, una iniciativa que ha sido objeto de estudios y liberaciones por parte de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

El producto fitosanitario que se utilizará en esta campaña es el mismo de los últimos años, llamado 'Bacillus thuringiensis' variedad 'kurstaki'. Se trata de un producto biológico basado en una bacteria presente de forma natural en el suelo y en las plantas, que actúa sobre las orugas de la procesionaria del pino.

Una de sus características es que se mantiene pocos días sobre las hojas, puesto que se degrada rápidamente por el efecto de los rayos ultravioleta. Además, no afecta a las abejas y está autorizado para utilizarlo en agricultura ecológica.

La aplicación aérea se complementará con tratamientos terrestres, que permiten actuar en determinadas zonas y reforzar el control del insecto. El Servicio de Sanidad Forestal del Govern dispone de dos cañones atomizadores, uno de ellos ubicado en las Pitiusas.

Estas actuaciones terrestres se desarrollan, habitualmente, entre mediados de octubre y finales de noviembre, con dos pasadas en días no consecutivos, según las condiciones meteorológicas, utilizando la misma materia activa que los tratamientos aéreos.

ELIMINACIÓN DE BOLSONES

Durante el verano se han instalado un total de 2.760 trampas de feromonas en las Pitiusas, 1.271 en Eivissa y 1.489 en Formentera. Estas trampas incorporan una tapa de protección para evitar la entrada de fauna no objetivo, especialmente lagartijas, y son objeto de cuatro revisiones a lo largo de la campaña, antes de retirarlas una vez finalizado el período de seguimiento.

Los datos de la tercera revisión de 2026 indican que se han capturado 29.838 mariposas macho de procesionaria en Eivissa y 3.923 en Formentera. En cuanto a la retirada de bolsas de procesionaria, entre enero y marzo de 2026 se han eliminado 8.893 bolsas en Eivissa y 9.851 en Formentera, un total de 18.744. El año anterior, en el mismo período, se retiraron 15.539 en Eivissa y 6.332 en Formentera.