Cañadas admite que no conoce a la candidata de Vox al Congreso: "Mañana viene Abascal, entiendo que me la presentarán"

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha admitido que no conoce a la candidata de su partido al Congreso de los Diputados por Baleares en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Maribel Cerezo.

"No la conozco, así que no tengo una opinión sobre ella", ha respondido al ser preguntada por una valoración de la designación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este viernes.

No obstante, ha confiado en que pueda hacerlo este sábado durante la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, a Palma. "Mañana, que viene Abascal, entiendo que me la presentarán y podré hacer una valoración", ha dicho.

El pasado miércoles Vox anunció que Maribel Cerezo encabezará la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados por Baleares, después de que el hasta ahora diputado del partido por las Islas, Jorge Campos, haya anunciado su regreso a la política balear.

Cerezo (1986) es doctora en Ciencia y Tecnología por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el CSIC, y licenciada en Ciencias del Mar. Empezó a militar en Vox en 2019 en La Pobla de Vallbona (Valencia), donde fue regidora entre 2023 y 2024.

La acompañarán en la lista el exdiputado Antonio Salvá como 'número dos' y la vicepresidenta de Vox Baleares, Melina Merki, como 'número tres'.

PACTO CON EL PP EN EL SENADO

Cuestionada por un posible pacto entre su partido y el PP para no presentarse en determinadas circunscripciones al Senado, ha reconocido que no dispone de información al respecto, aunque no ha descartado.

"Creo que las negociaciones se llevan desde Madrid y, como ha dicho nuestro partido, estaremos a la altura de esta emergencia para echar al peligro de nuestra nación, Sánchez, y este Gobierno infame", ha señalado.