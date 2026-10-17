El cardenal Semeraro preside la beatificación de 20 sacerdotes ibicencos asesinados en la Guerra Civil

Acto de beatificación de los 20 sacerdotes asesinados en Eivissa durante la Guerra Civil. - DIÓCESIS DE EIVISSA

EIVISSA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, Marcello Semeraro, ha presidido este sábado en la Catedral de Eivissa la beatificación de 20 sacerdotes ibicencos asesinados durante la Guerra Civil española.

Se trata de la primera beatificación que se lleva a cabo en Baleares y Semeraro ha estado acompañado por el arzobispo de València, Enrique Benavent, nueve obispos y la mayor parte del clero diocesano de Eivissa y Formentera. También ha asistido a la ceremonia la presidenta del Govern, Marga Prohens, entre otras autoridades de las islas.

Durante su homilía, el cardenal ha destacado que "el mártir no es aquel que busca la muerte, sino aquel que no reniega de Cristo ni siquiera cuando la fidelidad al Evangelio lo expone a la muerte", al referirse así a los 20 sacerdores ibicencos que fallecieron en la isla durante la guerra. "No es la violencia sufrida lo que hace grande su testimonio, sino el amor al que permanece fiel", ha señalado.

El rito de la beatificación propiamente dicho se ha celebrado en la primera parte de la ceremonia litúrgica. El obispo de Eivissa, Vicent Ribas, ha solicitado al representante del Santo Padre que inscriba en el libro de los beatos a los 20 curas.

A continuación, se ha llevado a cabo una breve reseña biográfica de cada uno de los mártires, mientras que después el cardenal ha leído la carta del Papa por la se acepta inscribir en el libro de los Beatos a los sacerdotes ibicencos.

Durante el acto, se ha descubierto el retablo que desde ahora permanecerá en la Catedral con la imagen de los beatos.