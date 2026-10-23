Cargas policiales para disolver a varios centenares de manifestantes contra la presencia de Abascal en Maó

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de precampaña, a 22 de octubre de 2026, en Burgos (España). El líder de Vox ha hecho una parada en Burgos en su tour de precampaña por España para las elecciones generales de 29 de noviembre (29N). - Tomás Alonso - Europa Press

MENORCA/MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha cargado para disolver a los 200 o 300 manifestantes que se habían concentrado la tarde de este viernes en Maó para protestar contra la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha ofrecido un mitin en la ciudad.

El sindicato CGT había convocado una protesta contra la presencia de Abascal en la ciudad menorquina bajo el lema 'Fuera fascistas de nuestros barrios' y la Policía Nacional, conocedora de ello, había diseñado un dispositivo para tratar de evitar incidentes.

A los manifestantes, quienes se han situado en las inmediaciones de la plaza en la que se ha celebrado el acto político, se les ha escuchado en diferentes momentos del mitin y Abascal se ha referido a ellos en varias ocasiones.

"Oigo un poco de ruido de las milicias de Sánchez, pero no pasa nada. Su violencia, sus amenazas y sus coacciones son la impotencia de quienes son menos que nosotros", ha dicho a sus militantes. "Gritan mucho en nuestros eventos, pero cuando salen en las urnas son muchos menos", ha añadido.

Al finalizar el acto, y ante la necesidad de desalojar la zona, los agentes han cargado contra los manifestantes que se agolpaban en las inmediaciones de la plaza en la que se ha celebrado el acto político, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales. Poco antes de las 22.00 horas, ninguna persona había sido detenida.

Vox ha denunciado públicamente "un nuevo intento de boicot" en el que, según su versión, 300 "radicales" habrían "cargado" contra su furgoneta al finalizar el acto. La formación ha difundido un video en el que se puede observar al líder de vox, junto con miembros de su equipo dentro de un vehículo, donde son increpados por varias personas que incluso llegan a golpear sus ventanas.

La Assemblea de Joves de Menorca ha criticado en redes sociales que la Policía Nacional "del gobierno más progresista de la historia haya cargado contra los manifestantes antifascistas mientras los reaccionarios disfrutan de total impunidad".

Estos incidentes han tenido lugar después de que el miércoles, dos personas fuesen detenidas y más de una decena resultasen heridas durante unos disturbios y cargas policiales producidas en el marco de una protesta contra la presencia de Abascal, en un acto en la Plaza de María Pita, en A Coruña.