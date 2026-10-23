Carmen Ferrer, candidata al Senado por el PP de Eivissa

EIVISSA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Eivissa ha apostado por Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària, como candidata al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una lista que se completará con Javier Marí Álvarez y Neus Mateu Roselló como suplentes.

De esta manera, la alcaldesa será la primera candidata del PP desde que Eivissa cuenta con circunscripción propia. Según ha informado el PP en un comunicado, Ferrer ha defendido "la necesidad de pasar página a la etapa del Gobierno de Pedro Sánchez y abrir una nueva etapa política liderada por Alberto Núñez Feijóo, basada en la honestidad, la responsabilidad y la capacidad de gestión.

En este sentido, ha reclamado poner fin a la corrupción y desbloquear la parálisis política y legislativa de un Ejecutivo que ha centrado sus esfuerzos en aprobar la amnistía y rebajar penas, mientras Eivissa ha sufrido una grave falta de inversiones y una desconexión absoluta por parte del Gobierno con la realidad de la isla".

"Quiero trasladar a la Cámara Alta el modelo de gestión municipal que hemos venido desarrollando en Santa Eulària y en las instituciones capitaneadas por el PP de Eivissa, basado en la escucha, la gestión y el cumplimiento de los compromisos. Un modelo que sitúa a las personas y la resolución de sus problemas en el centro de la acción política", ha añadido.

Ferrer ha subrayado que "España atraviesa un momento crítico y que los representantes públicos deben actuar con respeto, serenidad y sentido de Estado".

Asimismo, ha destacado la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y dar respuesta a los problemas reales de Eivissa. "Por encima de cualquier sigla, siempre está el interés general. Necesitamos una política que escuche, que gestione y que cumpla, y que trabaje de verdad para resolver los problemas de nuestra isla", ha afirmado.