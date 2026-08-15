Casa Violeta aumenta las plazas para víctimas de violencia machista con una crisis de salud mental

Casa Violeta - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la Fundación Es Garrover amplían Casa Violeta, un recurso residencial y terapéutico especializado para mujeres víctimas de violencia machista con una crisis emocional grave.

La modificación del convenio entre la institución y la entidad que gestiona el servicio permitirá aumentar la capacidad del recurso, que pasará de ocho a diez plazas, y dotarlo de un espacio más amplio, funcional y adaptado a las necesidades de las usuarias y de las profesionales.

El Consell de Mallorca ha destacado en una nota de prensa que el nuevo emplazamiento ofrece un entorno seguro y confidencial tanto a las mujeres atendidas como a las profesionales que las acompañan cada día.

Este cambio permitirá disponer de mejores espacios para desarrollar un modelo de atención especializada centrado en la recuperación, el bienestar y la reconstrucción del proyecto de vida de cada mujer.

El año pasado también se pusieron en marcha, junto con la Fundación Es Garrover, las viviendas Camí Violeta, un recurso de media estancia destinado a mujeres que, tras su paso por Casa Violeta, todavía necesitan apoyo antes de iniciar una vida autónoma.

Con esta ampliación, entre Casa Violeta y Camí Violeta se dispondrá de un total de 14 plazas residenciales, consolidando una red de atención integral que acompaña a las víctimas durante todo su proceso de recuperación, ha subrayado la institución.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que Casa Violeta es un recurso "pensado para las mujeres que necesitan una atención muy específica en un momento especialmente difícil". "Con esta ampliación podremos llegar a más mujeres y seguir ofreciéndoles el apoyo que necesitan para recuperar", ha valorado.

Según Fuster, el traslado a este nuevo espacio también permite incorporar un factor de calidad como es una mayor confidencialidad, manteniendo reservada la ubicación del centro para reforzar la protección de las usuarias y de las profesionales.

"Es una muestra más del compromiso del Consell de Mallorca por seguir fortaleciendo una red de atención especializada", ha concluido.

Por su parte, el gerente de la Fundación Es Garrover, Gori Molina, ha señalado que esta ampliación "es un buen ejemplo de lo que se puede conseguir cuando las administraciones públicas y el tercer sector social trabajan de forma coordinada".

"La colaboración entre ambas partes nos permite seguir reforzando un recurso único y dar respuesta a una necesidad social muy específica", ha indicado.

A su criterio, "más allá de las instalaciones, el valor de Casa Violeta es el acompañamiento especializado, personalizado y continuado que ofrece el equipo profesional para que las mujeres puedan recuperar la seguridad, la autonomía y retomar su proyecto de vida".

Para hacer posible esta ampliación, el Consell de Mallorca ha aprobado una modificación del convenio con la Fundación Es Garrover con 42.450 euros más. Esta cantidad se suma a los 1,7 millones de euros previstos en el convenio vigente para el período 2025-2027, que ya supuso un incremento de 422.000 euros respecto al anterior.

Casa Violeta es un recurso innovador y transformador del Consell de Mallorca destinado a mujeres que han vivido situaciones de violencia machista y que presentan trastornos o malestar en su salud mental. Es la única casa de crisis de estas características en España y la segunda de Europa.

En tres años de funcionamiento, ha atendido a 163 mujeres y ha ofrecido estancias de hasta seis semanas con acompañamiento terapéutico y atención las 24 horas del día por un equipo especializado.