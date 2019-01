El Casal de barrio de s'Escorxador acoge el sábado la 29ª edición de la Ratapinyada

Publicado 25/01/2019 18:25:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Casal de barrio de s'Escorxador acogerá a las 19.00 horas del sábado la 29ª edició de la Ratapinyada, una iniciativa que han organizado conjuntamente unos 140 jóvenes en el marco de las fiestas de Sant Sebastià 2019, que incluye actuaciones de baile, musicales y diversos talleres.

Según ha informado Cort en un comunicado, los grupos de música participantes serán Prayers of nobody, Eyeball Queens, Mala Hierba e Hijos de la Isla; por otro lado, las actuaciones de baile correrán a cargo de Syntax_error, Factor D, Salma, K-Uties, 5ways, K-UP, Why not, Sabelly Free, Mess, Tear, TT, Kaotic Gyals, Proyect Sunshine, G.O.G, K-Project, Blackmoon, B-Hidden, Stray Girls y k-Raijin's.

Todas estas actividades serán gratuitas y dirigidas a la juventud de entre 14 y 30 años y para participar hará falta inscribirse en su punto de información el mismo día, puesto que el aforo es limitado por cuestiones de espacio.