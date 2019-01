El Casal Solleric acoge la exposición 'Nada tan invisible' con el objetivo de "naturalizar los monumentos"

Publicado 24/01/2019 14:24:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric inaugura a las 20.00 horas de este jueves la exposición 'Nada tan invisible', de Rogelio López Cuenca y Elo Vega, que se podrá ver hasta el 17 de marzo en la Planta Noble del centro, y cuyo objetivo es "naturalizar los monumentos".

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la muestra se ha hecho en colaboración con Es Baludard Museu d'Art modern y Contemporani de Palma y presenta una revisión y una relectura de los monumentos.

'Nada tan invisible' es una exposición de Rogelio López Cuenca y Elo Vega que reúne una selección de trabajos realizados en común, desarrollados en diferentes ciudades y momentos que buscan naturalizar los monumentos.

El regidor de Cultura, Patrimonio, Memoria Histórica y Política Lingüística, Llorenç Carrió, ha explicado que "el proyecto busca una reflexión alrededor de los monumentos: la ideología que esconden y cómo muestran la no neutralidad del espacio público".

El proyecto traslada al Solleric propuestas presentadas en otras ciudades, mientras que en Es Baluard se desarrollará un trabajo específico alrededor de Palma que se articula a través de un taller y una muestra, los resultados de los cuales se podrán ver del 13 al 16 de febrero.

En el Casal Solleric, se pueden ver los proyectos 'Dark place', una vídeo instalación del 2017; 'Valparaíso White Noise', del 2012; 'S/T (Lucrecia)', del 2016; 'Landscape with the fall of Icarus', de 1994; 'Cautivo', de 1998, y 'Quilombo # 1 (Antonio López)', de 2014.