Cazan a un conductor ebrio que circulaba en zigzag por la Vía de Cintura

Un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre de 30 años que conducía un vehículo por la Vía de Cintura bajo los efectos del alcohol y realizando zigzagueos.

Fue sobre las 18.50 horas del pasado miércoles cuando una patrulla del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) fue requerida por los ocupantes de dos vehículos, ha informado el cuerpo municipal.

Los testigos alertaron de que había un coche que realizaba zigzagueos de forma continuada, invadiendo de manera parcial los carriles adyacentes y dando frenazos repentinos, lo que obligaba a los demás usuarios a realizar maniobras de evasión para evitar la colisión.

Al constatar la extrema peligrosidad de la conducción y la densidad del tráfico en ese momento, la patrulla intervino de forma inmediata para interceptar el vehículo a la altura del kilómetro 5.

Al detener el turismo en el arcén, los policías constataron que el conductor, de nacionalidad española, presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Sometido a la prueba de etilometría, el implicado arrojó un resultado positivo de 0,45 mg/l de aire espirado, cifra que casi duplica el límite administrativo permitido.

Al superar la tasa permitida y concurrir indicios claros de afectación psicofísica que ponían en riesgo la seguridad vial, la Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado por un delito contra la seguridad vial, el cual fue remitido a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.

El turismo fue entregado a un conductor alternativo debidamente autorizado y habilitado, mientras que el investigado fue informado de la obligatoriedad de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Aunque la competencia en materia de vigilancia y control del tráfico en la red de carreteras del Estado y del Consell de Mallorca corresponde a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, las unidades de la Policía Local de Palma actúan en estas vías de acuerdo con los principios de cooperación institucional, flagrancia y corrección de situaciones de peligro inminente para la ciudadanía.