El Centro Cultural s'Abeurador albergará una exposición que convierte la poesía de Blai Bonet en arte contemporáneo

Inauguración de la exposición 'Ara veuràs en Blai Bonet' en el Centro Cultural s'Abeurador. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural s'Abeurador de Santanyí acogerá hasta el 14 ce noviembre la exposición 'Ara veuràs en Blai Bonet', en la que se establece un diálogo entre el arte contemporáneo y el poeta.

Esta muestra se enmarca en la celebración del Año Blai Bonet con motivo del centenario del nacimiento escritor, está comisariada por Joana Serra y está organizada por el Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Literària, el Institut d'Estudis Baleàrics y el Ayuntamiento de Santanyí.

En un comunicado, la institución insular ha indicado que el título de la exposición toma un verso de 'Cant de l'arc' (1979), el poemario más plástico del autor. La muestra pretende ampliar la larga conversación entre Blai Bonet y los artistas plásticos que establecieron una conexión con él, tanto a partir de su conocimiento personal como de la lectura de sus textos.

De hecho, es conocida la relación del poeta con el arte, ya que fue editor y autor de textos de catálogo en la Editorial Polígrafa, donde escribió sobre Tàpies o la pintura románica, y sus poemas están llenos de referencias a pintores, escultores, fotógrafos y artistas del cine.

El recorrido se abre con artistas que conocieron al poeta o lo leyeron en vida, como Miquel Barceló, Horacio Sapere, Francisco Bernareggi, Biel March, Toni Catany, Eva Choung-Fux, José Luis González, Tudanca y Lluís Castaldo.

Entre las piezas destacan el retrato de un jovencísimo Blai Bonet realizado por Bernareggi en 1952, cedido por los herederos del poeta; el 'Cartell a Blai Bonet' de Barceló (1989), creado a partir del homenaje que la UIB dedicó al escritor; el retrato de Sapere (1985), en díptico con una imagen de la icónica mesa brasero del poeta; una cerámica de Castaldo de 1978, o 'Besuch bei Blai Bonet' (1983), de Eva Choung-Fux.

También se exhiben 'Carrer Escudellers' (1991), de Rafel Joan, y Creu 1-2 (1992), de Guillem Nadal. Toni Catany está presente con uno de sus Altars profans (2013), titulado 'Els ulls del món', que homenajea de manera explícita a Bonet, y Biel March con 'Tot el pes de l'existència' (2026), una instalación que utiliza la ortofoto de Mallorca de 1956.

La muestra continúa con una selección de artistas actuales, desde consolidados, como Rafel Joan y Guillem Nadal, hasta emergentes, como Júlia Febrer, Cati Julve, Tanit Plana, Albert Pinya, Alicia Kopf y Claire O'Keefe.

Entre las obras figuran el conjunto instalativo 'Didol' (2023) y 'Monument als vençuts' (2022), de Cati Julve; 'Petó' (2026), de Tanit Plana, impresa sobre tela suspendida en movimiento; 'Fent visible el mar' (2026), de Claire O'Keefe, y la 'Interfície de lectura per a un poema de Blai Bonet' (2026), de Alicia Kopf. Dos jóvenes artistas mallorquines ofrecen su propia lectura del autor como son Albert Pinya con 'Autoretrat. Blai Bonet' (2026), una pieza audiovisual, y Júlia Febrer con 'Que al coll em creix un pinar' (2026).

Desde la pintura, la instalación, la escultura, la fotografía y el audiovisual, cada obra dialoga con un fragmento de texto de Bonet. El resultado es un recorrido ecléctico, desde la técnica matérico-escultórica de las pinturas casi escultóricas de Nadal hasta la pintura colorista de Tudanca, que contrasta con el dibujo a lápiz de Bernareggi.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 14 de noviembre, forma parte de la programación del Año Blai Bonet, bajo el lema 'Una veu plena de nius', un verso del poema 'Soledat oberta'. Las actividades, que incluyen recitales, conversaciones, conciertos y rutas literarias, continuarán hasta final de año y culminarán el 9 de diciembre con un acto institucional en el Palacio Real, sede del Consell de Mallorca.