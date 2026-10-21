El Centro Universitario Beato Luis Belda abre su primer curso académico con el respaldo del Govern y de la UIB - CEU

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Universitario Beato Luis Belda, adscrito a la Universidad CEU San Pablo, celebró el martes en Palma el acto de apertura oficial de su primer curso académico con el respaldo del Govern, de la Universitat de les Illes Balears (UIB), de los centros educativos y de los colegios profesionales sanitarios.

El evento, según ha informado el CEU en un comunicado, también contó con representación de algunas de las empresas que son sus "socios estratégicos", como el RCD Mallorca y Juaneda Hospitales.

La primera promoción que estudiará en la universidad privada reúne a alumnos de Mallorca, Menorca y Eivissa, de los que aproximadamente la mitad residen en Palma y cerca de dos tercios son mujeres.

El conseller de Educación y Universidades del Govern, Antoni Vera, fue el encargado de inaugurar el curso académico con una intervención en la que defendió que la universidad "debe ser el lugar donde se forman ciudadanos libres, conscientes y firmemente comprometidos".

Vera, además, celebró la llegada de este nuevo centro adscrito que, a su juicio, nace con el objetivo de "responder a la necesidad y a la alta demanda de profesionales sanitarios en Baleares".

"Poner en marcha un nuevo proyecto universitario significa crear oportunidades, generar conocimiento y también asumir una responsabilidad con la sociedad que acoge esta institución", subrayó.

La directora del Centro Universitario Beato Luis Belda, Antonia Sampol, definió esta primera apertura de curso como el punto de partida de un proyecto "concebido para integrarse en la realidad educativa, sanitaria, científica y social de Baleares, colaborar con sus instituciones y contribuir a afrontar sus desafíos".

Sampol destacó que la implantación del centro permitirá ampliar las opciones de los jóvenes sin que tengan que salir de las islas para cursar estos estudios.

"Ofrecer nuevas posibilidades de formación en nuestro territorio significa ampliar la libertad de elección de los estudiantes y de sus familias. Significa, también, crear condiciones favorables para que el talento se forme, crezca y encuentre oportunidades de desarrollo profesional en Baleares", dijo.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), Carles Recasens, pronunció la lección inaugural, titulada 'Vocación y dopamina, la recompensa de cuidar', en la que reflexionó sobre la motivación, el esfuerzo y el sentido de la profesión sanitaria.

Desde la neurociencia y la psicología, abordó el papel de la dopamina en estos procesos y ha advertido del riesgo de confundir vocación con disponibilidad ilimitada.

Defendió la necesidad de compatibilizar compromiso y exigencia con descanso, autorregulación y reconocimiento de los propios límites. "La verdadera recompensa de cuidar no debería ser únicamente la satisfacción de haber ayudado hoy, sino también la posibilidad de seguir haciéndolo mañana", incidió.

La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, se dirigió especialmente a los alumnos de la primera promoción, a quienes recordó que son los primeros en inaugurar las aulas, las tradiciones y la historia de una institución que nace con vocación de permanencia y servicio.

Visiedo señaló que la formación de médicos, enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos no debe limitarse a la adquisición de conocimientos y competencias profesionales. La sociedad necesita, sostuvo, profesionales capaces de ejercer con humanidad, sentido ético y compromiso con el bien común.

La rectora enmarcó el nacimiento del Beato Luis Belda en "la voluntad de contribuir al progreso de Baleares mediante la formación, la investigación y la generación de conocimiento, además de reforzar la colaboración de la Universidad con las instituciones y la sociedad de las Islas".

Visiedo expresó el deseo de que esta apertura sea el comienzo de una trayectoria marcada por la excelencia académica, la calidad humana y la capacidad de servicio, y de que el centro llegue a convertirse en "un referente académico al servicio de Baleares, de España y de la sociedad a la que nos debemos".

El Gran Canciller de la Universidad CEU San Pablo, José Masip, clausuró el acto académico y destacó que las titulaciones que se imparten en este nuevo centro, como Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología, "representan de forma extraordinaria nuestra vocación de servicio público".

"En el CEU queremos formar buenos profesionales, pero también buenas personas y esta es una de las señas de identidad de nuestras universidades, una formación integral inspirada en el humanismo cristiano", afirmó.