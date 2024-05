Cirer, a Vox: "No podemos ser cortos de miras con los entornos que nos necesitan"

PALMA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha dicho al diputado de Vox Agustín Buades que los políticos no pueden ser "cortos de miras" con los entornos que los "necesitan".

En el debate de una interpelación en el pleno del Parlament, defendida por Buades, la responsable de Familias ha asegurado que es necesario "valer para todas las familias". "Aunque nosotros tengamos la suerte de tener un entorno así como toca, no debemos ser cortos de miras con los entornos que nos necesitan".

En esta línea, ha arremetido contra el Gobierno central por implementar el servicio de tarjetas monedero para familias con menores a su cargo, al subrayar que no llega a todos los colectivos y que hay personas mayores que tampoco pueden comprar alimentos. "Tenemos que estar abiertos a todas estas realidades", ha insistido.

Igualmente, para Cirer, "no se puede negar" que haya víctimas de violencia doméstica. "No claudicaremos nunca en una batalla que no suponga defender a la mujeres y a las familias", ha dicho.

Por su parte, el diputado de Vox ha considerado que no se puede construir una sociedad ni una familia "sobre emociones". Sobre esta cuestión, Cirer ha hecho referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien canceló su agenda publica los últimos cinco días para decidir sobre su continuidad en el Ejecutivo.

En esta línea, ha considerado que Sánchez ha tomado una serie de determinaciones "en base a una emoción tan fuerte como es el amor por su mujer". "El amor mueve montañas, pero el amor no mueve el presidente Pedro Sánchez de la Moncloa", ha concluido.

Asimismo, Bueades ha reivindicado que las administraciones "deben tratar a la familia como algo bueno" y "digno de ser protegido". Una cuestión que, a su juicio, no existe. Además, ha señalado que todas las consellerias del Govern, además de la de Familias, "deben tener en cuenta las familias".