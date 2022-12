Ciudadanos celebra la aprobación en Cort de nuevas convocatorias de oposiciones para la policía local

PALMA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palma ha celebrado la aprobación de su propuesta para que se sigan convocando oposiciones al cuerpo de Policía Local "y así cubrir el número máximo de plazas, con el objetivo de alcanzar un número de agentes acorde a las necesidades de Palma, una ciudad que cada vez carece más de seguridad ciudadana", ha explicado el regidor de Cs, Alejandro Escriche.

Asimismo, la formación liberal en Cort ha logrado que el equipo de Cort se comprometa a seguir avanzando en la implantación del Plan de Ordenación prometido, con la participación activa de sindicatos y policías; y a mantener abierto un estudio para buscar formas ágiles para así minimizar al máximo la demora en la reparación de vehículos policiales.

En este sentido, Escriche ha recordado las quejas de los sindicatos, quienes "se sienten engañados por este Gobierno, que sólo pone trabas a la hora de mejorar sus condiciones y aumentar la plantilla".

"Esperamos que por fin se implante el Plan de Ordenación y cumplan, porque la policía no está contenta. Le rogamos que se lleguen a acuerdos y no les sigan mintiendo", ha sentenciado Escriche, quien ha censurado "la situación insostenible de la infradotada plantilla, lo que se traduce en zonas y barrios de Palma desatendidos, policías injustamente desmotivados y un servicio puramente reactivo que cubre lo urgente pero no lo importante".

Por otro lado, el regidor de Cs en Cort ha lamentado que Hila y su gobierno sigan votando en contra de la contratación de seguridad privada de forma temporal "para ayudar y facilitar la carga de trabajo de nuestra Policía Local mientras no tengamos la plantilla suficiente".

El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palma ha celebrado la aprobación de su propuesta para potenciar en la ciudad propuestas encaminadas al emprendimiento para mayores de 50 años, y así mejorar su autonomía y calidad de vida.

"Es conocedor el aumento de la esperanza de vida y a la vez el descenso de la natalidad, por lo que la población mayor será un motor socioeconómico de la sociedad en un futuro muy cercano", ha explicado Escriche, a la vez que ha concluido: "Desde Ciudadanos siempre defendemos que las pymes y los autónomos realizan una de las mejores políticas sociales, que es generar empleo".