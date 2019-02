Cladera señala que un año de Presupuestos Generales de Sánchez "beneficia más a los ciudadanos" que siete años con Rajoy

Publicado 05/02/2019 10:29:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha apuntado que "un año de Presupuestos Generales del Estado" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "beneficia más a los ciudadanos de Baleares que siete años" con el expresidente del Ejecutivo central Mariano Rajoy.

"No obstante le reconozco que es insuficiente, como ha sido durante los siete años de Rajoy, en los que no le he escuchado protestar cuando gobernaba, así que un poco de coherencia con los Presupuestos", ha señalado en el pleno de este martes.

Cladera ha hecho estas declaraciones en respuesta a la pregunta del diputado 'popular' Toni Camps sobre si considera que la distribución de la inversión en el Proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2019 beneficia a Baleares.

Asimismo, ha explicado que en términos globales los Presupuestos son "unos buenos presupuestos para Baleares" puesto que "se recupera el subsidio para desocupados mayores de 52 años, los trabajadores se beneficiarán del incremento del Salario Mínimo Interprofesional y aumentarán las becas de estudiantes", entre otras cuestiones.

A continuación, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular Margalida Prohens ha preguntado a Cladera sobre su valoración en relación al balance de su gestión, a lo que la consellera ha respondido que su valoración es "positiva aunque no conformista".

En concreto, ha especificado que a lo largo de la legislatura se ha conseguido "reducir el paro, crear nuevos puestos de trabajo, generar superávit, reducir la deuda en términos absolutos y relativos y aprobar cuatro presupuestos", entre otros.