La coalición Ara Més-Front Ampli centrará su campaña electoral en la vivienda, la insularidad y el territorio

Los representantes de Ara Més-Front Ampli, este lunes en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición Ara Més-Front Ampli centrará su campaña de cara a las elecciones al Congreso de los Diputados en el acceso a la vivienda, los efectos de la insularidad y la defensa del territorio.

La portavoz de la federación Ara Més, Carme Gomila, ha sido la encargada de presentar la coalición en una rueda de prensa celebrada la tarde de este lunes en la sede de MÉS per Mallorca en Palma.

La conforman siete partidos --MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa, Esquerra Unida, Sumar, Recortes Cero y Progreso en Verde-- que, ha subrayado Gomila, "han sido capaces de poner sobre la mesa los puntos compartidos pese a la existencia de las diferencias".

"La ciudadanía está cansada de hablar de pugnas internas, negociaciones, siglas y nombres propios. Pide soluciones y respuestas a esta contexto de vida tan difícil que tenemos. Y la respuesta es Ara Més-Front Ampli", ha señalado.

La portavoz ha considerado necesario "tener una voz propia en Madrid que conozca la realidad de vivir en unas islas y que no tenga permiso a nadie para defender sus intereses", algo que se ha comprometido a hacer en el caso de que obtengan representación en el Congreso de los Diputados.

Su programa girará sobre tres ejes principales, que son la el derecho a una vivienda, la búsqueda de soluciones para compensar la insularidad --una "injusticia permanente", ha puntualizado-- y la defensa del territorio.

En ese contexto, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por "no haber sido suficiente valiente para tumbar los intereses de los fondos buitre" y de "no haber tenido el valor de poner sobre la mesa medidas valientes hasta que no han visto peligrar su silla".

Gomila ha señalado que, lejos de centrar su discurso en alertar de la posible llegada de la derecha y la extrema derecha al poder, tratarán de "hablar de esperanza, ilusión y alegría". "No solo nos jugamos perder muchas cosas, sino que también tenemos que ser capaces de cambiar el relato, de estar contentos y de hablar de todo lo que podemos ganar y construir", ha subrayado.

LAS LISTAS, ESTA SEMANA

El proceso para confeccionar la lista que la coalición presentará al Congreso de los Diputados se llevará a cabo esta semana, habida cuenta de que el lunes acaba el plazo para presentarlas ante la Junta Electoral.

Por estatutos, la decisión final corresponderá al Consejo Federal de Ara Més. "Por lo tanto, estos días se establecerá el proceso para ver cómo se tiene que encabezar la candidatura", ha dicho Gomila, quien no ha dado más detalles al respecto.

El acuerdo que todos los partidos rubricaron el pasado viernes, no obstante, sí que establece a quién le corresponde cada uno de los puestos de la lista.

El candidato principal surgirá, indistintamente, de uno de los tres partidos que conforman la federación ecosoberanista. El segundo saldrá de uno de los dos integrantes del Front Ampli, Esquerra Unida y Sumar. El tercer puesto será para Ara Més, el cuarto para el Front Ampli y el resto, de nuevo, para la federación.

Gomila ha reconocido, como ya hizo el viernes, que les hubiese gustado que la candidatura "fuese más amplia", en alusión al hecho de que Podemos quedó fuera de la coalición pese a que las negociaciones se extendieron hasta altas horas de la noche y parecían bien encaminadas.

"Ya hemos dicho que haremos todo lo posible para estudiar" de qué manera la formación morada pueda sumarse a la coalición, aunque no lo haga de forma oficial. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha descartado esta mañana la posibilidad de sumarse como independientes y ha afirmado que presentarán listas popias.

Preguntada por si estas palabras desbaratan las intenciones de Ara Més, que precisamente apuntaba a la posibilidad de incluir a miembros de Podemos como independientes, Gomila ha dicho que intentarán "explorar todas las vías" a su alcance.

Quienes sí se han mostrado contentas por haber alcanzado un pacto han sido las representantes de Sumar, Marisa Lucas, y Esquerra Unida, Ana Ordoñez.

"Teniamos muy claro que teníamos que responder a lo que pedía la ciudadanía y llegar a un acuerdo cuanto antes", ha dicho la primera. "Es un acuerdo basado en la responsabilidad y el compromiso. La única solución es la unión de la izquierda para trabajar sin miedo hacia una sociedad más justa", ha añadido la segunda.

También han estado presentes en la rueda de prensa el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y la candidata de Més per Menorca a la presidencia del Consell de Menorca, Noemí García.