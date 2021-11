Comercios de Inca reciben los distintivos que los acreditan como históricos y emblemáticos

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 comercios de Inca han recibido este martes las placas que los distinguen como establecimientos históricos y emblemáticos de Baleares.

El secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, han entregado a los propietarios los distintivos que se instalarán en las fachadas de los comercios y que harán visible el tejido comercial tradicional.

El acto también ha contado con la presencia del director general de Comercio, Miquel Piñol, y el regidor de Economía Local, Turismo y Promoción de la ciudad, Miguel Ángel Cortés.

Según ha recogido la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática en una nota de prensa, han recibido sus distintivos Ca's Sereno (arraigado), Can Blancos (histórico), Casa Cabrer Alfa (histórico), Can Delante (emblemático),

Can Pere (con historia y con patrimonio), Can Rovira (con historia y patrimonio), Casa Capellana (arraigado y con historia), Esparteria Ca'n Toni Blancos (arraigado y con historia), Forn Ca'n Alba (arraigado y con historia), Forn Can Lluís (arraigado y con historia), Forn Can Tomeu (emblemático), Forn Sant Francesc (emblemático), La Florida (emblemático), y Rellotgeria i Joieria Fuster (emblemático).

Según han recordado, el proyecto 'Comercios emblemáticos de Baleares' nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios.

Uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos.

El secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, ha recordado que la iniciativa nació para reconocer, proteger y promover los comercios tradicionales, con historia, arraigados en los municipio y con un alto valor añadido.

Jurado ha afirmado que el proyecto funciona como reclamo y permite dar visibilidad a todo el tejido empresarial del municipio, al mismo tiempo que contribuye a su diversificación económica.

Finalmente, ha agradecido la dedicación de las familias y de las personas trabajadoras que han conseguido mantener vivos estos negocios después de tantos años.

Por su parte, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que 'Emblemáticos' es un proyecto con mucho potencial en el que Inca tiene un peso muy importante, debido a su tradición comercial.

"La ubicación, en el centro de Mallorca, nos ha posicionado como una ciudad de referencia en el sector servicios", ha añadido.

El Instituto de Innovación Empresarial de Baleares (IDI), entidad dependiente de la Vicepresidencia de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática y responsable del proyecto junto con la Dirección General de Comercio, ha editado un manual para que sean los mismos ayuntamientos los que identifiquen los negocios que cumplen los requisitos para ser emblemáticos.

De este modo, se han establecido una serie de categorías para unificar los criterios entre todos los participantes en el proyecto.

En concreto, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un oficio o producto singular), con historia (con más de 75 años de vida) y con patrimonio (con elementos arquitectónicos destacados). Los establecimientos que cumplen estas tres categorías son emblemáticos.

Hasta el momento, en todo Baleares, se han catalogado un total de 122 establecimientos comerciales de Alaró (3), Algaida (6), Consell (5), Esporles (5), Inca (14), Llucmajor (8), Manacor (25), Marratxí (11), Pollença (9), Santanyí (7), Alaior (5), Ferreries (8), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5), Formentera (Sant Ferran (1) y Sant Francesc Xavier (5).

Por categorías, hay 36 establecimientos emblemáticos; 29 arraigados y con historia; 23 con patrimonio e historia; uno arraigado y con patrimonio; 24 con historia; siete arraigados, y dos con patrimonio.