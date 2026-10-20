Comienzan las obras del sistema de suministro eléctrico a buques en el puerto de Ciutadella - CAIB

MENORCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras del sistema de suministro eléctrico desde tierra para los ferris que atracan en los muelles del puerto exterior de Ciutadella, que permitirá que se conecten a la red eléctrica local y puedan apagar los generadores de a bordo, han arrancado este martes.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, de este modo podrán mantener operativos los servicios del barco sin tener que generar electricidad mediante los motores auxiliares alimentados con combustibles fósiles.

El uso de este sistema tratará de contribuir a mejorar la calidad del aire en el entorno portuario y a reducir las emisiones asociadas a los procesos de combustión a bordo, como los óxidos de nitrógeno y de azufre y las partículas en suspensión. También disminuir el ruido y las vibraciones que producen los generadores mientras los ferris permanecen atracados.

La instalación comprende tres elementos principales, la conexión a la red eléctrica, los equipos que adaptan la energía a las necesidades de los buques y los dispositivos que permiten conectar el muelle con el ferri.

Los equipos de adaptación ajustan la tensión y la frecuencia del suministro a las características eléctricas de cada buque. Esta adecuación es necesaria porque la red eléctrica española funciona a una frecuencia de 50 Hz, mientras que algunos barcos operan a 60 Hz.

El suministro se realiza mediante una conexión temporal por cables entre el muelle y el buque, que se retira antes de la salida. Para utilizar el sistema, los ferris deben disponer de las conexiones y de los equipos eléctricos compatibles a bordo.

Una vez finalizadas las obras y puesta en servicio la instalación, los ferris compatibles podrán utilizar el suministro desde tierra como alternativa a la generación de electricidad a bordo durante sus escalas en el puerto exterior de Ciutadella.