Competencia estudia la ley que prohíbe los vehículos de combustión en Baleares

Publicado 08/02/2019 14:05:40 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "está estudiando" el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Baleares, que contempla la prohibición de la circulación en las Islas de vehículos diésel desde 2025 y de otros vehículos con combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas o híbridos) desde 2035.

Así lo confirmaron fuentes de dicho organismo a Europa Press, al tiempo que destacaron que analizan las implicaciones para la competencia y para los usuarios que tiene este proyecto de Ley, que fue denunciado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ante la Comisión Europea (CE) y el Consejo para la Garantía de la Unidad de Mercado.

La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea admitió, con fecha 4 de febrero de este año, la denuncia presentada por Anfac sobre este tema, el pasado 15 de enero.

Este jueves, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, confirmó que la CE ha admitido a trámite esta denuncia para poder examinarla y animó a España a notificar a Bruselas las leyes restrictivas con el diésel y otros combustibles fósiles para que pueda dar una "respuesta oficial".

Katainen indicó que el Ejecutivo comunitario está pendiente todavía de analizar esta propuesta de legislación y que, por ello, todavía no tienen una "postura clara" sobre este asunto. "No tenemos una postura clara todavía sobre la propuesta de Islas Baleares porque no la hemos estudiado", añadió.

URÍA MENÉNDEZ

Por su parte, fuentes de Anfac confirmaron a Europa Press que han contratado al despacho de abogados Uría Menéndez para que lleve todo el proceso de denuncia ante las autoridades comunitarias del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Baleares, tal y como adelanta 'La Información'.

Dichas fuentes confirmaron que desde la asociación se han puesto en contacto, a su vez, con la CNMC con el fin de poner en su conocimiento este proyecto, que, en opinión de Anfac contempla medidas "arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas", que están "huérfanas" de cualquier respaldo técnico y científico y que suponen "un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea".

Desde la asociación de fabricantes de vehículos aseguran que este proyecto de Ley establece una prohibición que va "mucho más allá" de las propuestas marco de la CE, puesto que el enfoque comunitario apuesta por descarbonizar la economía de la UE "desde un punto de vista amplio y con la contribución de todos los sectores".

"La UE apuesta por fijar una senda hacia la descarbonización en 2050 que incluye estrategias de impulso y no prohibiciones", aseguran desde la organización, al tiempo que subrayan que esta medida supone, en la práctica, una prohibición de compra de vehículos desde su misma entrada en vigor, porque nadie en esa comunidad autónoma va a adquirir un vehículo en medio de tal incertidumbre y menos un diésel sabiendo que a partir de 2025 no va a poder circular.