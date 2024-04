La compraventa de vivienda por extranjeros cae un 20,7% en el segundo semestre de 2023 en Baleares, según los notarios

MADRID/PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros cayó un 10% en el segundo semestre de 2023 en tasa interanual, hasta las 63.183 operaciones, pero siguieron representando el 20,9% del total de compraventas nacionales, superando el promedio que se registró en 2022, cuando fue del 20,6%.

En el caso de Baleares, la caída fue del 20,7%, hasta anotarse 3.028 operaciones. El precio, por su parte, aumentó un 5,1%.

Respecto al criterio de residencia, tanto entre residentes como en no residentes en el archipiélago son los alemanes los principales compradores, seguidos de británicos en el caso de no residentes e italianos entre los residentes. Entre los no residentes, los ciudadanos alemanes se anotan prácticamente la mitad de las operaciones de compraventa.

Según datos del Consejo General del Notariado, con la caída de la segunda mitad de 2023 se hilan dos semestre de pérdidas interanuales continuadas, tras descender las transacciones registradas un 7,2% en el primer semestre del año pasado en tasa interanual y tras las subidas registradas en 2021 y 2022.

Por su parte, los extranjeros residentes realizaron el 57,3% de las compraventas, lo que supuso un descenso del 7% interanual. El restante 42,7% de las operaciones fueron efectuadas por no residentes, que cayeron un 13,6%.

En cuanto al precio promedio, el metro cuadrado de las operaciones realizadas por compradores extranjeros en la segunda mitad de 2023 se situó en 2.175 euros, un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

ASTURIAS, DONDE MÁS CRECEN LAS COMPRAVENTAS

La compraventa de vivienda libre por compradores extranjeros cayó en doce comunidades autónomas y aumentó en las cinco restantes. El incremento fue liderado por Asturias (+11,5%), Cantabria (+4%), La Rioja (+3,4%), Murcia (+1,8%) y Castilla la Mancha (+1,1%).

En el lado opuesto, las caídas más notables se dieron en Canarias (-21%), Baleares (-20,7%), Andalucía (-12,4%), Cataluña (-11,0%) y Navarra (-10%).

PAÍS VASCO, DONDE MÁS CAEN LOS PRECIOS Y NAVARRA DONDE MÁS SUBEN

La evolución de los precios registró un avance positivo en la mayor parte de las autonomías mostrando solo retrocesos en País Vasco (-10,8%), Castilla-La Mancha (-6,2%), Aragón (-4,0%) y Cantabria (-1,6%).

En las restantes, el aumento fue dispar, con Navarra (+24,9%) registrando el mayor avance, junto con Galicia (+12,7%). Las dos comunidades fueron las únicas que tuvieron crecimientos de doble dígito.

LOS BRITÁNICOS VUELVEN A LIDERAN LAS COMPRAS

Por nacionalidad, el grupo de extranjeros que más viviendas adquirió fue el de nacionalidad británica, con el 9,7% de las operaciones totales (6.155), seguido por marroquís (7,14%) y alemanes (7,11%). El grupo de nacionalidades que engloba al resto de compradores extranjeros de fuera de la UE supuso el 11,6%, continuando así la tendencia alcista que mostró en los semestres anteriores.

Por segundo semestre consecutivo las compraventas efectuadas por los extranjeros de todas las nacionalidades disminuyeron a nivel interanual, pero lo hicieron con mayor intensidad las realizadas por noruegos (-30%), alemanes (-25,8%) y suecos (-25,1%).

En el lado contrario, Irlanda (+12%), Ucrania (+9%) y Rusia (+4,7%) fueron los países que tuvieron un mayor incremento en las compraventas realizadas.

En relación a los precios, los que más crecieron fueron los de las compraventas realizadas por polacos (+17,9%), seguidos de rusos (+16,8%) y chinos (+10,7%). En el lado opuesto, los países que tuvieron un descenso más pronunciado en los precios pagados fueron Colombia (-12,8%) e Irlanda (-7,6%).

No obstante, los mayores precios promedio por metro cuadrado fueron abonados por los compradores de Suecia (3.077 euros por metro cuadrado), EE.UU. (3.006 euros), Alemania (2.848 euros) y Suiza (2.828 euros).