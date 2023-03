De la Concha defiende su Observatorio de Precios porque "este permitió, en la pandemia, que el sector no cayera"

PALMA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha defendido este martes, en el pleno del Parlament, su Observatorio de Precios porque "este permitió, en la pandemia, que el sector no cayera".

De la Concha ha respondido así a una pregunta de la diputada del PP Asunción Pons, quien precisamente ha cuestionado los resultados del Observatorio de Precios.

La 'popular' ha recordado que la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación afirmó hace unas semanas que la función principal de la Dirección General de Soberania Alimentaria era "el cumplimiento cadena alimentaria" y que, para ello, "era importante tener un Observatorio de Precios".

Sin embargo, ha lamentado Pons, "con este no ha conseguido nada, pues ha llevado a cabo cero actuaciones, no habiendo aún información sobre la evolución de los productos agroalimentarios". Los cuales, por cierto, "son los que se pagan más caros de todo el Estado" y "según Consubal, han subido un 70% en el último año".

"Mientras los precios están descontrolados, las familias y el campo necesitan ayudas ya. Pero no se preocupe, a partir del próximo mes de mayo, Marga Prohens suprimirá instrumentos inútiles como este, que no sirven para nada, y dará las soluciones que no han llegado con el famoso 'escudo social' de Francina Armengol", ha subrayado.

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha respondido a la diputada del PP en el Parlament balear defendiendo el Observatorio de Precios, sobre todo porque "en la crisis de la Covid-19, uno instalado provisionalmente valió para ver en que puntos incidir, lográndose que el sector no cayera".

No obstante, ha apostillado, con tono irónico, "la próxima vez les pediremos consejo a ustedes, miembros del PP, porque en observatorios

para observar a su propia gente o a partidos como al que pertenezco, Podemos, o independentistas, no sea que ganen las elecciones, tienen sobrada experiencia".

"De qué tienen tanto miedo en el PP, a quiénes defienden", se ha preguntado, reclamando que "pidan al sector primario, incluidos sus votantes, si están contentos o no de que por fin se piense en ellos, se atienda a su labor y se consiga lo que no se ha logrado en 40 años", ha sentenciado.