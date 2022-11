De la Concha remarca "la importancia" de la pesca del atún rojo para las artes menores baleares

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha destacado este jueves la "importancia y el interés" del atún rojo, tanto por parte de la pesca artesanal como por parte de la sociedad, como "alimento de calidad, local y de proximidad".

Así lo ha indicado en un acto, celebrado en el restaurante El Pesquero de Palma, que ha contado con la presencia del director general de Pesca y Medio Marino, Joan Mercant; el director general de Políticas para la Soberanía Alimentaria, Aram Ortega, y representantes de las 16 cofradías de pescadores de Baleares.

La consellera ha remarcado, además, que la manera de pescar en las Islas es diferente puesto que "se pesca atún a atún" y, por lo tanto, ha reclamado que "se reconozca el interés" que tiene como población y comunidad turística y también para el mundo de la pesca.

Por eso, ha afirmado que reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que Baleares tenga más cuota para pescar esta especie. Actualmente, la cuota asignada a las embarcaciones de artes menores de Baleares es de 59.449,30 kilos. "Constantemente explicamos en Madrid la realidad de las Islas para que se entienda que tenemos una flota pequeña e imprescindible para la cultura y la alimentación local, tenéis todo nuestro apoyo siempre", ha indicado.

La campaña arrancó el pasado 8 de abril y se alargará hasta el 31 de diciembre. Actualmente, se han capturado 542 piezas con un peso total de 34,5 toneladas. La distribución de la cuota va a cargo de un organismo internacional, el ICCAT (International Comisiono for the Conservation of Atlantic Tunas).

Durante el acto se han degustado seis tapas elaboradas con atún rojo, elaboradas por el chef del restaurante, y se ha hecho un reconocimiento con una entrega de galardones a seis mujeres secretarias de las cofradías de Baleares, entre otros, a la más mayor y a la más joven. También se ha reconocido a los patrones mayores de las 16 cofradías de Baleares.