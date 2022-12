El concierto solidario de Navidad de la Fundación Sa Nostra se celebra este jueves en Santa Eulàlia

La entrada tiene un coste donativo de diez euros que se destinará a Amadiba



PALMA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Santa Eulàlia acogerá este jueves, a las 19.30 horas, el concierto solidario de Navidad de la Fundación Sa Nostra, que contará con las actuaciones del coro de la propia entidad y los Blauets de Lluc.

La recaudación de la iniciativa solidaria, impulsada por CaixaBank y la Fundación Sa Nostra, irá destinada a la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Baleares (Amadiba), según han informado ambas entidades en nota de prensa.

La entrada donativa tiene un coste de diez euros y se podrá adquirir el mismo día 22, antes del inicio del concierto, en la iglesia o con venta anticipada en la sede de la Fundación en horario de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

"El concierto es una muestra del compromiso que mantenemos con las personas con más dificultades; durante todo el año apoyamos proyectos solidarios como este o el belén en beneficio de la Fundación Santuari de Lluc", ha destacado el presidente de la Fundación, Jaime Canudas.

EL PROGRAMA

Las obras litúrgicas y populares volverán a ser las protagonistas del repertorio del concierto solidario. El coro de la Fundación será el encargado de dar inicio al concierto, que arrancará el recital con 'I cieli immensi narrano'. Acto seguido, interpretarán diferentes villancicos como 'Niños Dios de amor herido', 'El nacimiento', 'Born is the light of the world' o 'White Christmas'.

Por su parte, el coro de la Escolania de Lluc, formado por las voces de los Blauets de Lluc, empezarán el programa musical con la obra 'Hodie Christus natus est' e interpretarán otras piezas, como 'Adeste fideles' o 'Goigs de Nadal'.

Las dos formaciones vocales finalizarán el concierto interpretando dos canciones, un hecho novedoso de este año, ya que el pasado no se puedo realizar a causa de las restricciones COVID. Así, concluirán el recital con el clásico 'Santa Nit' y la pieza tradicional mallorquina 'El 25 de desembre'.