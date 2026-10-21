Condenado a cinco años de cárcel tras admitir que provocó un incendio en unos locales comerciales en Eivissa

Archivo - Local de alquiler de motos calcinado por el incendio en Sant Josep. - BOMBEROS DE IBIZA - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 360 euros a un hombre que ha reconocido que incendió unos locales de Eivissa el 19 de octubre de 2024.

La resolución es firme y le impone 471.260 euros en indemnizaciones por los daños ocasionados.

La sentencia, de conformidad entre las partes, relata que sobre las 05.45 horas del 19 de octubre de 2024, el procesado se encontraba en el exterior de un local de alquiler de vehículos donde solía pernoctar.

Con el propósito de que ardiera el negocio, prendió fuego a un manojo de hojas y las lanzó al interior de la terraza, provocando una rápida propagación de las llamas debido al combustible de numerosas motos.

El fuego saltó enseguida al bar y al restaurante contiguos. En este terreno se alzaba un edificio residencial de dos plantas con varios apartamentos.

Sus ocupantes, que dormían en el interior, tuvieron que ser evacuados por los servicios de urgencia. Las llamas afectaron a la fachada y a diferentes estancias comunes y privadas de la zona de viviendas. El incendio quedó extinguido a las 08.00 horas.

La Sala considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de incendio con peligro para la vida e integridad de las personas, así como de tres delitos leves de lesiones.