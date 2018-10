Condenan a un touroperador a indemnizar a una hotelera de Mallorca por cancelar unilateralmente un contrato de reservas

Publicado 06/08/2018 15:10:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a un touroperador a pagar 713.115 euros a una cadena hotelera de Mallorca por cancelar unilateralmente el contrato de reservas de plazas.

En concreto, la Audiencia ha estimado un recurso presentado por la cadena hotelera y ha elevado la indemnización que el touroperador deberá pagar.

Las dos empresas celebraron un contrato para reserva de plazas y camas en complejos turísticos y aparthoteles, pero después el touroperador resolvió el contrato unilateralmente.

La cadena le demandó por la ausencia de clientes -en temporada baja-, la no contratación del complejo en una temporada, otras y mejoras efectuadas en los hoteles no amortizadas, otros pagos derivados de resoluciones judiciales y el coste de oportunidad de inversión no rentabilizada. El Juzgado acogió parcialmente sus pretensiones.