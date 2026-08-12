El Consell exige al Gobierno de España que desbloquee la museización de las salas de arqueología del Museo de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha exigido al Gobierno de España que desbloquee y acelere la ejecución del proyecto de museización de las salas de arqueología del Museo de Mallorca.

Pese a las reiteradas peticiones de la institución insular al Ministerio de Cultura, desde 2023, el proyecto sigue sin avanzar, una parálisis que mantiene cerrados al público unos espacios para divulgar y poner en valor el patrimonio arqueológico de la isla, según ha señalado la institución insular en un comunicado.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha afirmado que Mallorca "no puede seguir esperando".

"Tenemos unas salas de arqueología cerradas y unos ciudadanos que no pueden disfrutar de una parte esencial de su patrimonio porque el Gobierno de España no avanza en un proyecto que es de su competencia", ha apuntado. El Consell, ha añadido, está preparado para avanzar, "pero necesitamos que el Ministerio haga su parte".

El Museo de Mallorca es el principal museo de titularidad estatal de la isla, y sus colecciones arqueológicas recorren la historia mallorquina desde la prehistoria hasta épocas posteriores. La museización pendiente busca ofrecer una lectura renovada y accesible de ese patrimonio, algo hoy imposible con las salas cerradas, han recordado desde la institución insular.

"No estamos hablando únicamente de un proyecto museográfico, estamos hablando de garantizar el derecho de los mallorquines a conocer, disfrutar y sentirse orgullosos de su patrimonio", ha subrayado Roca, quien ha reclamado al Ministerio una respuesta concreta y un calendario que permita desbloquear definitivamente el proyecto.

En palabras de la consellera insular, el patrimonio de Mallorca no puede quedar cerrado detrás de unas puertas. "El Gobierno de España debe actuar y permitir que estas salas vuelvan a estar abiertas", ha concluido la vicepresidenta.