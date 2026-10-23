El Consell de Mallorca abre la convocatoria de los Premios Artesanía, dotados con 39.000 euros. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto la convocatoria de la 13ª edición de los Premios Artesanía de Mallorca 2026, dotados con 39.000 euros, y los artesanos de la isla ya pueden presentar sus candidaturas.

Estos premios tienen como objetivo potenciar el tejido productivo del sector artesanal y reconocer institucionalmente el esfuerzo y la dedicación de los artesanos en la elaboración de productos de calidad, singulares y sostenibles, según ha informado la institución insular en un comunicado.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura, Antònia Roca, ha destacado que estos premios son una de las citas más importantes del año para el sector, porque reconocen el talento, el esfuerzo y el compromiso de las personas que mantienen vivo un patrimonio que es de todos.

Cabe recordar que el año pasado el Premio Artesanía de Mallorca fue para el vidriero Gabi Ignaci Madrid, por la obra 'Algues', una pieza que une maestría técnica y respeto por el medio natural. Roca ha animado a todos los artesanos a presentarse y a compartir su trabajo.

El Premio Artesanía de Mallorca, el de mayor dotación, con 7.000 euros, reconoce la excelencia en la artesanía local, la calidad del producto y el compromiso con la sostenibilidad.

Los premios Tradición Artesana, Diseño e Innovación Artesana y Promoción Artesana están dotados con 5.000 euros cada uno.

Los premios de Gastronomía Artesana, tanto para productos de larga duración como de corta duración, y el de Moda Artesana tienen una dotación de 4.000 euros cada uno.

El Premio Impulso, dirigido a promover el relevo generacional y el acceso de nuevos talentos al sector, cuenta con 2.000 euros. A todo ello se suma el Premio Trayectoria Artesana, de carácter honorífico, y hasta tres accésits de 1.000 euros cada uno.

Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de 15 días hábiles a partir de este viernes, 23 de octubre.

Cada candidato deberá presentar una única pieza o producto, que podrá optar a un máximo de dos categorías. Los requisitos, la documentación y el resto de condiciones pueden consultarse en el BOIB.

JORNADA DE TRABAJO DE LA MARCA MODA ARTESANA DE MALLORCA

Por otra parte, Antònia Roca ha participado en una jornada de trabajo con los artesanos que forman parte de la marca Moda Artesana de Mallorca.

La marca agrupa actualmente a 18 artesanos. La jornada ha sido un espacio de planificación y coordinación para poner en común ideas, resolver las dudas que van surgiendo y abordar las nuevas iniciativas planteadas para reforzar la marca.

Han participado Teixits Vicens, Artesania Tèxtil Bujosa, Feel Mallorca, Maria Genovard, Moraduix, Mastrenat, Vius Esporles, Antic Mallorca, Yolitas, Paumes i Brins, Damià Mulet y Vanrell Joies, A. Fuster Joiers, Javier Vallori Pizarro y Espai Kamàndalu.