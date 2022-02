El Consell de Mallorca aumentará la presencia de libros de lectura fácil en bibliotecas públicas

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca aumentará el número de libros de 'lectura fácil' en la red de bibliotecas públicas de la isla, a la vez que intensificará las campañas de difusión de este material para fomentar su conocimiento y uso, gracias a la aprobación por unanimidad de una moción presentada por el grupo Ciudadanos (Cs) en el pleno de la institución insular de este jueves.

Según ha explicado la consellera de Cs en el Consell de Mallorca Margalida Roig, es esencial que todas las personas puedan leer "sin que sus circunstancias personales supongan un límite para ello". Además, ha considerado que la aprobación de la moción "supone un paso más hacia la desaparición de las barreras con las que muchas veces se encuentran las personas con diversidad funcional y que van mucho más allá de las meras barreras físicas".

En ese sentido, Roig ha subrayado que, gracias a la aprobación de la propuesta, las bibliotecas de la isla podrán ser espacios realmente inclusivos.

Finalmente, la consellera se ha mostrado satisfecha de que no sólo se vaya a aumentar el número de libros de este tipo, sino también la difusión que se hace de su presencia en las bibliotecas, "ya que muchas veces los ciudadanos no hacen uso de determinados recursos públicos porque no saben de su existencia". Además, se avanzará en la adaptación de espacios dentro de las bibliotecas para garantizar la accesibilidad de sus fondos a todos los ciudadanos.