El Consell de Mallorca concede a Marratxí el sello de Buenas Prácticas por abrir el centro de día y combatir la soledad - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha otorgado este viernes al Ayuntamiento de Marratxí el distintivo de Buenas Prácticas a los servicios sociales básicos por abrir a la comunidad el centro de día y combatir la soledad de las personas mayores en el municipio.

Según ha explicado la institución insular en un comunicado, la iniciativa, desarrollada en el centro de día Brot de Gínjol, implica a las personas usuarias, las familias, los profesionales y diferentes agentes sociales del municipio para favorecer un envejecimiento activo y participativo.

La práctica reconocida amplía la atención asistencial del centro con una forma de trabajar que sitúa a la persona en el centro de las decisiones y promueve su autonomía, participación y bienestar emocional. Al mismo tiempo, refuerza el papel de las familias como parte activa del proceso de atención y abre el servicio a la colaboración con el entorno.

El conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha destacado que un centro de día "también debe ser un lugar donde seguir compartiendo experiencias, tomando decisiones y participando en la vida del municipio".

"Este proyecto reconoce el papel de las personas mayores y acompaña a las familias que las cuidan, porque cuidar también significa escuchar, dar apoyo y mantener los vínculos con la comunidad", ha añadido.

Entre las actuaciones que desarrolla el centro hay talleres de apoyo y ayuda mutua para familiares y personas cuidadoras, actividades intergeneracionales con centros educativos y acciones de sensibilización sobre el buen trato, la prevención de la soledad no deseada y la discriminación por razón de edad.

El proyecto también impulsa redes de apoyo y participación, en coordinación con entidades supramunicipales, para favorecer la integración social de las personas mayores. Según el informe de valoración, esta forma de trabajar ha permitido reforzar la autonomía de las personas usuarias, mejorar el apoyo a las familias cuidadoras y sensibilizar a profesionales y ciudadanía sobre los derechos y las necesidades de las personas mayores.

Por último, el conseller ha señalado que en los servicios sociales municipales "se hace mucho trabajo que puede ayudar a otros equipos a dar respuesta a necesidades compartidas".