El Consell de Mallorca convoca ayudas para ayuntamientos para rotulación y señalización en catalán

Los ayuntamientos pueden pedir ayudas de entre 1.000 y 16.000 euros para nuevos letreros y señalizaciones en catalán

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística, Bel Busquets, y el director insular de Política Lingüística, Lluís Segura, han presentado este viernes una nueva convocatoria de subvenciones que pone 90.000 euros a disposición de los ayuntamientos de Mallorca para la confección de letreros, indicadores y señalización en catalán.

Las ayudas van destinadas a materiales tanto si son de nueva creación como si sustituyen otros que o bien no están en catalán o no están redactados en una ortografía correcta o ya no están en buen estado, ha explicado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

Según ha explicado Busquets, estas ayudas nacen de la vocación municipalista y forman parte de las políticas para contribuir a la normalización lingüística del catalán en un momento en el que hay que recordar que el catalán es la lengua de las administraciones públicas de las Islas y que los topónimos de Baleares tienen como única forma oficial la catalana.

Busquets ha señalado que los letreros que son subvencionables van desde la denominación de los topónimos, nombres de los municipios, territorios y núcleos de población hasta las placas exteriores de nombres de calles y edificios municipales.

También pueden ser objeto de la ayuda aquellas señales que tienen información turística, como rutas, playas o equipamientos culturales, así como las señales informativas de carácter móvil como señalizaciones de obras.

Por su parte, Segura ha detallado que el artículo 15 de la Ley de normalización lingüística de las Islas establece que la rotulación pública se tiene que hacer en catalán, acompañada, si es necesario, de signos gráficos que faciliten la comprensión a los no catalanohablantes.

Según han explicado, la rotulación en catalán y castellano se emplea solo cuando así lo aconsejan las circunstancias sociolingüísticas, y en todos los letreros, indicaciones y escritos en general, bilingües, la primera versión tiene que ser la catalana.

En este sentido ha explicado que los últimos años se ha detectado que a menudo se incumple esta normativa y desde el Consell de Mallorca se debe facilitar a los ayuntamientos que hagan este trabajo.

Ambos dirigentes han argumentado que se trata de una buena oportunidad para incrementar la presencia del catalán en las calles de la isla, contribuyendo a hacer patente la presencia de la lengua propia de Baleares en el paisaje urbano.

La convocatoria de ayudas, que se publicará este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y se podrá solicitar a partir del lunes, consta de dos líneas de subvenciones, una para ayuntamientos de Mallorca con una población igual o inferior a 20.000 habitantes y la entidad local menor de Palmanyola, y otra para consistorios con más de 20.000 habitantes. Así, los municipios más pequeños tendrán ayudas de entre 1.000 y 8.000 euros y los más poblados, de entre 2.000 y 16.000 euros.