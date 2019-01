El Consell de Mallorca se defiende de las acusaciones de la Plataforma Antiautopista y dice que son "totalmente falsas"

Publicado 26/01/2019 17:28:30 CET

La institución insular asegura tener el capital necesario para ejecutar las obras

PALMA DE MALLORCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca se defiende de las acusaciones de la Plataforma Antiautopista y asegura que las informaciones publicadas este sábado sobre las cuentas en materia de infraestructuras son "totalmente falsas y sin ningún tipo de cimiento y lógica".

Según ha informado el Departamento de Economía y Hacienda del Consell de Mallorca, la institución insular dispone del dinero necesario para salir adelante con las obras de carreteras que están en ejecución puesto que tiene "un Convenio de carreteras por valor de 420 millones de euros, de los cuales hasta 31 de diciembre de 2011, se recibieron 196 millones".

El Consell asegura que de estos 196, "se han gastado y justificado a Madrid más de 130 millones de euros" y "solo quedan 60 millones para justificar" y que corresponden a las obras que en estos momentos están en ejecución, como por ejemplo el desdoblamiento de Llucmajor-Campos, o el tramo II de la vía conectora, la variante de Algaida o el proyecto de acceso en Lloseta.

Según el Consell, el Convenio de carreteras es plenamente vigente y garantiza la financiación de las obras que se contemplan en los anexos de este.

La institución insular defiende que "una obra no se puede iniciar si no se tiene el crédito necesario" y añaden que ya se han empezado a pagar las certificaciones. Aseguran que el criterio del Ministerio de Fomento desde el 2012 no es avanzar el dinero de las obras con anticipos por anticipado del Convenio, sino pagar "por cada certificación presentada".

El conseller insular de Economía, Cosme Bonet, asegura que "las cuentas de la institución están más saneadas que nunca y una buena muestra es que el Consell tiene el nivel de endeudamiento más bajo de la historia", ya que finalizará el 2019 con un ratio de deuda bancaria del 1,41 por ciento.