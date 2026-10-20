El Consell de Mallorca homenajea a dos bomberos mallorquines por sus éxitos en el ciclismo

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, recibe en audiencia a los bomberos mallorquines Lluís Borràs y Miquel Àngel Franco. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reconocido este martes los éxitos deportivos en ciclismo de los bomberos mallorquines Lluís Borràs y Miquel Àngel Franco, campeón de España Master de contrarreloj y nuevo seleccionador balear de ciclocross y paralímpico, respectivamente.

Según ha indicado en un comunicado de la institución insular, Galmés ha felicitado a los dos bomberos, a quienes les ha reconocido que, además de ejercer sus oficios, también destacan en el deporte. Así, ha afirmado que son "todo un ejemplo a seguir".

Lluís Borràs, bombero del parque de Felanitx, se ha proclamado campeón de España Master de ciclismo de carretera en la prueba de contrarreloj individual en las categorías absoluta y Master 30A, que se disputó en Talavera de la Reina (Toledo). Este es el cuarto título consecutivo para Borràs.

Por su parte, Miquel Àngel Franco, cabo del parque de Sóller, ha sido nombrado seleccionador de ciclismo balear base en las categorías de ciclocross y paralímpico, donde trabajará con las jóvenes promesas del ciclismo isleño.

Los dos bomberos compiten de manera federada en el Club Ciclista de Mancor de la Vall, Borràs como ciclista y Franco como director deportivo.