El Consell de Mallorca inicia una nueva edición del programa para abordar la salud mental juvenil

Primera sesión del ciclo de conferencias 'Endinsa't en les teves emocions'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha dado comienzo a una nueva edición del programa 'Endinsa't en les teves emocions', un ciclo de conferencias sobre la salud mental juvenil que el año pasado reunió a cerca de 1.200 personas.

La iniciativa regresa con nueve sesiones hasta junio de 2027 con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes de las familias, los tutores y todas aquellas personas que acompañan a los jóvenes en su día a día, junto a los propios jóvenes, al ofrecerles herramientas y orientación de profesionales especializados en salud mental, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha explicado que el programa se consolida como un espacio de encuentro en el que los asistentes pueden "hablar abiertamente de sus preocupaciones, plantear dudas y recibir orientación de los especialistas".

También ha destacado que, a diferencia de una conferencia convencional, las sesiones "fomentan el diálogo y la participación del público", de manera que los profesionales "no solo comparten sus conocimientos", sino que también "escuchan las experiencias e inquietudes de los participantes".

La nueva edición ha comenzado con la conferencia 'Una mirada a la salud mental juvenil', a cargo de las psicólogas Carmen Medina y Jennifer Prata y del psiquiatra José Carbonell, con Elionor Pons como moderadora.

La participación del año pasado ha motivado la continuidad de esta propuesta, que pretende acercar la salud mental a la ciudadanía, favorecer la detección de posibles problemas y ofrecer herramientas prácticas para afrontar situaciones que afectan al bienestar emocional de los jóvenes.

La programación continuará el 24 de noviembre con una conferencia sobre la ansiedad y la depresión en jóvenes, seguida de una sesión dedicada a las conductas desafiantes y los problemas de comportamiento, el 15 de diciembre.

Durante 2027, las conferencias tratarán los límites y las normas --21 de enero--, los hábitos que protegen la salud mental --23 de febrero--, la autoestima y la regulación emocional --16 de marzo--, las adicciones a sustancias y tecnologías --20 de abril--, la imagen corporal y los trastornos de la conducta alimentaria --25 de mayo-- y las relaciones sanas con la familia, las amistades y la pareja --22 de junio--. Todas las sesiones se celebrarán a las 18.00 horas en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, en Palma.