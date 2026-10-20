El Consell de Mallorca mantiene el presupuesto del Consorcio Serra de Tramuntana en los 5,4 millones de euros para 2027

Archivo - Serra de Tramuntana. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presupuestado cerca de 5,4 millones de euros para el Consorcio Serra de Tramuntana para el año 2027, lo que representa una cifra similar a la que se ha destinado este 2026.

Con esta cuantía, la institución insular trata de garantizar los recursos destinados a "conservar el paisaje cultural y reforzar las actividades educativas, culturales y deportivas para fomentar el conocimiento y la difusión de los valores de la Serra de Tramuntana entre la ciudadanía".

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha indicado que las cuentas han sido aprobadas por la Junta Rectora del consorcio, máximo órgano de gobierno de la entidad, presidida por el conseller insular de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster. El presupuesto de 2027 da continuidad al esfuerzo económico de los últimos años, durante los que la dotación global del consorci ha experimentado un incremento del 109% respecto al 2023.

De esta manera, el organismo pretende consolidar la financiación alcanzada tras los incrementos presupuestarios de los ejercicios anteriores, con el objetivo de "garantizar los recursos necesarios para conservar y dinamizar la Serra de Tramuntana".

Una de las principales prioridades de las cuentas es el apoyo a las personas, empresas y entidades que contribuyen a mantener el paisaje cultural. En este sentido, el presupuesto de 2027 destina casi 3,5 millones de euros a subvenciones, una dotación que supone un incremento del 120% respecto a los menos de 1,6 millones de euros del 2023.

Las ayudas se distribuyen entre particulares, con 1,5 millones de euros --un 150% más que en 2023--; explotaciones agrarias, con 650.000 euros --un incremento del 550%--; ayuntamientos, con 550.000 euros --un 83,3% más--; cooperativas y cofradías con 675.000 euros --un aumento del 35%--; y entidades de custodia del territorio, con 100.000 euros --un 33,3% más que en 2023--.

Estas convocatorias permiten dar continuidad a las actuaciones para recuperar el patrimonio etnológico, conservar los elementos tradicionales y mantener su actividad agraria y marítima. Asimismo, contribuyen a preservar el paisaje cultural que hizo posible la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial por la Unesco.

El presupuesto de 2027 también apuesta por ampliar las actividades que permiten acercar la Serra de Tramuntana a la ciudadanía, especialmente a los niños y los jóvenes. Por ello, la partida destinada a actividades culturales y deportivas se incrementa hasta los 795.000 euros, frente a los 120.000 euros del ejercicio anterior.

"Esta dotación permitirá impulsar las actividades vinculadas a los campamentos de cala Murta, facilitar el transporte de los centros educativos para que puedan conocer la Serra de Tramuntana y reforzar la participación en ferias e iniciativas de divulgación como los programas 'La Tramuntana es viu i es tasta' o 'La Tramuntana es viu i es camina'", han destacado.