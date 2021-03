El Consell de Mallorca modifica las subvenciones del Consorcio Serra de Tramuntana para agilizar su tramitación

PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha modificado la convocatoria de subvenciones del Consorcio Serra de Tramuntana de 2021 para agilizar la tramitación de estas ayudas, que este año, por primera vez, eliminarán la concurrencia competitiva y resolverán las solicitudes en función del orden de llegada.

En una nota de prensa, la institución insular ha explicado este martes que esta convocatoria contempla también que los ayuntamientos de la isla puedan cobrar estas ayudas con antelación, como se ha hecho con los fondos de Mallorca Reacciona.

"Ahora, particulares y empresas tendrán una respuesta automática, que puede ser al cabo de unos días o de una o dos semanas", ha precisado la consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcías, quien ha recordado que anteriormente el plazo de espera era de unos seis meses o más.

El hecho de eliminar la concurrencia competitiva supone que no se realice un concurso de baremos, así que no hay un plazo conjunto para presentar y resolver enmiendas, ni hace falta el tiempo de exposición pública, pues no se establece competición entre los participantes.

En este sentido, la consellera ha pedido la colaboración de los municipios para resolver cuanto antes las licencias de obras necesarias. Además ha señalado que el cobro se realizará una vez que se haya justificado la obra, después de la inspección reglamentaria.

Estas ayudas, que van dirigidas a particulares, empresas agrícolas y a los ayuntamientos ubicados en la Serra de Tramuntana, cuentan este año con un presupuesto de 790.000 euros, más los 180.000 euros que se han adelantado para paliar los efectos del 'cap de fibló'. En la convocatoria pasada, se destinaron ayudas por un total de 740.000 euros.

Los interesados tienen un plazo de tres meses para presentar sus solicitudes, un tiempo que, según el Consell, es "más del triple" del establecido en las convocatorias pasadas.

Los particulares podrán pedir una subvención para uno o dos proyectos, con una suma máxima de 10.000 euros, mientras que las empresas podrán solicitar ayudas para dos proyectos, para elementos etnológicos o de intervención en espacio agrícolas, cada uno con una ayuda máxima de 5.000 euros.

El Consell ha destacado que 200.000 euros del total presupuestado se destinarán a ayudas a los ayuntamientos de la Serra de Tramuntana. Los consistorios podrán presentar hasta dos proyectos, que podrán ser para la recuperación de elementos etnológicos, con un máximo subvencionable de 15.000 euros, o para la recuperación de elementos arquitectónicos y espacios forestales, con hasta 30.000 euros.

Además, podrán solicitar un proyecto más para la limpieza de espacios naturales, por el que podrán obtener hasta 40.000 euros. La elección de estas iniciativas se realizará a partir de las reuniones mantenidas por el departamento insular de Territorio con los diferentes ayuntamientos, que intentarán decidir cuáles son las más adecuadas.

Otra de las novedades de esta convocatoria es que los particulares y las empresas podrán incluir hasta 300 euros en gastos de los proyectos en el caso de que estos encarguen su gestión a una gestoría o a un profesional.

"Se pretende evitar al el tiempo de retraso porque la tramitación no se haya hecho como toca y que se reduzca la posibilidad de que la solicitud se tenga que enmendar porque falte documentación o porque no se ajuste a lo que se pide", ha manifestado Garcías.

En concreto, se incluyen ayudas para elementos etnológicos, como la recuperación de 'marjades' para destinar las superficies a la actividad agraria o a los sistemas hidráulicos, así como la recuperación de plantaciones de olivares y de áreas forestales y la limpieza de espacios naturales.