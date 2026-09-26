El Consell de Mallorca presenta un protocolo para garantizar que los centros de menores son espacios seguros

Profesionales de los centros de menores y representantes de organizaciones en defensa de los derechos de la infancia asisten a la presentación del nuevo protocolo de actuación en los centros de menores del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este sábado el nuevo Protocolo de actuación en los centros de protección a personas menores de edad, en el que se establecen las pautas para garantizar que son entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes.

De esta manera, se trata de prevenir situaciones de violencia, detectar posibles riesgos y garantizar una respuesta adecuada ante cualquier situación que pueda afectar al bienestar o los derechos de la infancia, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

"La protección de los niños, niñas y adolescentes exige una actuación coordinada, con criterios compartidos y herramientas claras para los profesionales. Este protocolo nos permite reforzar la prevención y garantizar una respuesta adecuada ante cualquier tipo de violencia", ha destacado la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magdalena García Gual, durante la presentación del nuevo texto.

En este sentido, la directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis, ha señalado que prevenir la violencia también implica "construir entornos en los que los menores se sientan escuchados, conozcan sus derechos y puedan pedir ayuda". El protocolo ofrece a los equipos profesionales pautas comunes para detectar los riesgos, actuar con garantías y abordar cada situación sin revictimizar.

Entre sus principales finalidades se encuentran el refuerzo de la prevención y la detección temprana mediante el análisis individualizado de los factores e indicadores de riesgo de cada menor; el establecimiento de pautas de actuación comunes ante sospechas, evidencias o revelaciones, al evitar la revictimización y garantizar la comunicación con las autoridades competentes; o asegurar el registro, el seguimiento y la confidencialidad de las actuaciones, así como la coordinación con los servicios de infancia, salud y educación, los cuerpos de seguridad y la Fiscalía cuando sea necesario.

El protocolo también destaca la importancia de proporcionar a los menores información sobre sus derechos para que puedan identificar posibles situaciones de violencia y conocer los mecanismos de protección disponibles.

Asimismo, incorpora la participación activa de los niños y adolescentes en la vida de los centros, en la elaboración de normas y en los canales de comunicación y protección. También establece la necesidad de garantizar la formación inicial y continua de los equipos profesionales.

La presentación del protocolo se enmarca en el Plan de Atención en los Servicios de Acogimiento Residencial (Parma). El plan identifica el entorno seguro como un eje fundamental para reforzar el trabajo de los equipos profesionales y avanzar hacia una práctica homogénea en todos los servicios.

Esta nueva herramienta da continuidad a otras actuaciones y protocolos impulsados por el IMAS en el ámbito del acogimiento residencial, como el protocolo de prevención del suicidio y primera respuesta ante conductas suicidas, así como las orientaciones para la atención y el acompañamiento psicológico de los menores. Unas iniciativas que "refuerzan las herramientas de los equipos profesionales y contribuyen a garantizar una atención integral a los menores tutelados", ha apuntado García.

Su elaboración responde también a las obligaciones establecidas por la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que exige la implantación de mecanismos de prevención, detección y actuación ante cualquier forma de violencia.