El Consell nombra a Margalida Isabel Roig secretaria técnica de Medio Ambiente y a Bartolomé Salvà, director de Residuos

El Consell de Mallorca nombra a Margalida Isabel Roig secretaria técnica de Medio Ambiente - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha nombrado a Margalida Isabel Roig nueva secretaria técnica del departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, tras cesar del cargo de directora insular de Residuos que desempeñaba desde el inicio de legislatura y que a partir de ahora ocupará Bartolomé Salvà.

Roig y Salvà han tomado posesión de su cargo este jueves en la institución insular y ambos nombramientos se han publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

La administración insular ha explicado en un comunicado que Roig es licenciada en Derecho y cuenta con "una amplia experiencia política". En su trayectoria ha sido regidora de Hacienda y Función Pública en el Ayuntamiento de Llucmajor y consellera ejecutiva de Hacienda y Función Pública en el Consell de Mallorca.

Por su parte, el nuevo director insular de Residuos es titulado en el grado en Turismo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Salvà cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en dirección hotelera, especializado en gestión de equipos, control presupuestario y coordinación operativa. Actualmente desempeñaba el cargo de agente de Empleo y Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Campos.

Estas incorporaciones al departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, que lidera el vicepresidente segundo Pedro Bestard, "permitirán seguir avanzando en las políticas medioambientales y de gestión de residuos emprendidas en la actual legislatura", según indica la institución.