El Consell valida la desclasificación de los terrenos de Son Baptista, en Valldemossa, para convertirlos en rústicos

PALMA DE MALLORCA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Comisión Insular de Ordenación, Territorio y Urbanismo (Ciotu) ha dado este viernes el visto bueno a la desclasificación de los terrenos de Son Baptista, en Valldemossa, a propuesta del Ayuntamiento de la localidad.

Según ha explicado la institución insular en un comunicado, se trata de una modificación del planeamiento municipal para desclasificar estos terrenos, que forman una unidad de actuación del suelo urbano, y convertirlos en suelo rústico.

El informe favorable de la Ciotu, paso previo para la aprobación definitiva por el pleno municipal, valida esta reconversión, que incorpora los terrenos como suelo rústico.

El informe del Consejo valora "la oportunidad y la conveniencia" de la reconversión, puesto que, en más de dos décadas de vigencia de la ordenación actual, no se ha hecho ningún paso para el desarrollo urbanístico de los terrenos y no se considera adecuado ni conveniente un crecimiento en este lugar "especialmente sensible", que confronta con el conjunto histórico de la Cartuja, con el nivel máximo de protección patrimonial, Bien de Interés Cultural.

PLAN GENERAL DE MANACOR

Por otra parta, la Comisión también ha emitido un informe relativo a la propuesta de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de Manacor y del Catálogo de elementos de espacios y bienes protegidos del municipio.

La Comisión ha emitido un informe con recomendaciones, que se remitirá al Ayuntamiento para que enmiende una serie de deficiencias, a fin de que vuelva a la Comisión para la aprobación definitiva.