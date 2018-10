Consumo comparte recomendaciones para la compra segura de productos para la fiesta de Halloween

Publicado 30/10/2018 10:08:26 CET

Las lentes de contacto cosméticas, "por muy llamativas que sean y por mucho que mejoren la caracterización, se deben comprar en establecimientos autorizados", recuerdan

PALMA DE MALLORCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo del Govern balear ha compartido este martes una serie de consejos para la compra segura de productos para la fiesta de Halloween.

"Es importante asegurar, en el momento de comprar, que los productos de disfraces cumplen todos los requisitos de seguridad exigidos. Hay que disfrutar de la fiesta de Halloween sin riesgos y con imaginación", han señalado desde Consumo en una nota de prensa.

DISFRACES Y COMPLEMENTOS

En el caso de los disfraces y complementos, la Dirección General de Consumo recomienda adquirir los disfraces, máscaras y similares siempre teniendo en cuenta la edad del niño.

Según han explicado, los disfraces infantiles son considerados juguetes y deben ser adecuados a la edad del niño. Si son para un menor de 14 años, deben indicar las advertencias de seguridad. Si son para un menor de siete años, no pueden llevar cuerdas ni cordones en la zona del cuello, y si tienen más de siete años, los cordones no pueden ser superiores a 7,5 centímetros de largo.

Asimismo, se aconseja a los padres comprobar que los complementos no tengan partes puntiagudas ni piezas pequeñas que puedan desprenderse y impliquen riesgo de asfixia.

Las máscaras deben tener suficientes orificios de ventilación que eviten la asfixia y ser adecuadas para el tamaño y la edad de los niños. Deben ser resistentes al fuego, al igual que las pelucas.

A la hora de deshacerse de los envoltorios y plásticos de los disfraces y complementos, el Govern pide ser respetuosos con el medio ambiente y acudir al contenedor amarillo.

Si se opta por elaborar un disfraz propio, la Dirección General propone utilizar materiales reciclados y combinar o intercambiar piezas aprovechables de otros disfraces.

MAQUILLAJE

Por otro lado, Consumo ha recordado que los productos de maquillaje contienen sustancias químicas que pueden dar lugar a reacciones alérgicas, sobre todo en la piel de los más pequeños. Por ello, es recomendable fijarse en que el etiquetado indique, como mínimo, el nombre del producto, el del responsable (fabricante o importador, dirección incluida), fecha mínima de caducidad, número de lote y componentes.

También se pide precaución con los pintauñas porque contienen disolventes y los niños suelen llevarse mucho las manos a la boca, por lo que pueden ser peligrosos.

Por seguridad y respeto al medio ambiente, el Govern pide evitar los sprays para teñir el cabello y en su lugar propone usar una peluca, un pañuelo o una gorra de color.

Tanto para el maquillaje como para los tintes de cabello, se recomienda hacer pruebas previas en alguna zona de la piel para comprobar si producen reacciones alérgicas.

Respecto de las lentes de contacto cosméticas, "por muy llamativas que sean y por mucho que mejoren la caracterización, se deben comprar en establecimientos autorizados, nunca en bazares, por Internet o en otros establecimientos no autorizados, en los que no hay ningún tipo de garantía sanitaria". Consumo pide no olvidar que son productos sanitarios de adaptación individualizada y deben cumplir los mismos requisitos que las lentes de contacto correctoras.

Por último, pasada la fiesta, es aconsejable realizar una buena higiene facial y corporal, para garantizar que no quedan restos de producto que puedan provocar alguna reacción.

ETIQUETADO Y PIROTECNIA

Antes de adquirir el producto de Halloween se debe comprobar que tiene el etiquetado correspondiente. En la etiqueta deben figurar el nombre, domicilio y CIF del responsable de la comercialización; la marca, el país de origen y el marcado CE, que es el indicador fundamental de la conformidad de un producto con la legislación de la Unión Europea.

En caso de que el producto pueda ser inflamable debe constar la advertencia 'mantenga alejado del fuego'. En este caso, es importante tener cuidado con el fuego y las fuentes de calor. Los disfraces, pelucas y máscaras deben estar fabricadas con materiales no inflamables o de baja combustión.

Bengalas, pirotecnia y petardos sólo se pueden vender en establecimientos autorizados.

ENTRADAS PARA FIESTAS

Si se opta por ir a una fiesta temática, la Dirección General de Consumo recomienda guardar la entrada por si se necesita hacer alguna reclamación o queja. Si se compra por Internet, es necesario utilizar una página segura y fiable.

Otra recomendación de seguridad es comprobar que el organizador de la fiesta tiene las autorizaciones oportunas y cuenta con el seguro de responsabilidad civil, que cubre los daños ocasionados a los clientes.

FACTURAS O TIQUES DE COMPRA

Según Consumo, es necesario solicitar y conservar siempre las facturas o tickets de compra, ya que son la garantía del producto o servicio y son necesarias en caso de reclamación.

El establecimiento no tiene la obligación de aceptar cambios si el producto está en perfecto estado, por lo que antes de hacer la compra, es necesario informarse de la política de cambios.

Todas las empresas deben disponer de hojas oficiales de reclamación. Desde el Govern han recordado que si se eligen empresas adheridas al sistema arbitral de consumo, el ciudadano tiene más garantías como consumidor.