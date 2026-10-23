La Copa del Mundo de Fútbol llega a Palma: dónde y cuándo ver el trofeo

Archivo - El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Mundo de fútbol estará expuesta en el vestíbulo del Ayuntamiento de Palma los días 29 y 30 de octubre, con el objetivo de acercar a la ciudadanía "uno de los trofeos más emblemáticos del deporte".

Según ha explicado este viernes en un comunicado el Consistorio, la Copa del Mundo estará expuesta el jueves 29 de octubre, de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas, y el viernes 30 de octubre, de 10.00 a 20.00 horas.

Asimismo, el sábado 31 de octubre, el campo de fútbol de Son Malferit acogerá una jornada dirigida a los clubes federados, de 11.00 a 20.00 horas, durante la cual los equipos tendrán la oportunidad de hacerse una fotografía de grupo con el trofeo.

La iniciativa ha sido impulsada conjuntamente por el Consistorio, la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).