El Correfoc pone punto final a Sant Sebastià con siete grupos de 'dimonis' y 187 kilos de pirotecnia

Publicado 24/01/2020 13:50:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado este viernes que el Correfoc pondrá punto final al programa de fiestas de Sant Sebastià y en el acto, que tendrá lugar este domingo, participarán siete grupos de 'dimonis', tres bestias de fuego y 478 personas, entre expertos en uso de pirotecnia, batucada y gente de apoyo.

En una nota de prensa, el regidor de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, que ha presentado la cita junto con la directora general del área, Claudia Costa, ha matizado que se utilizarán 187,93 kilos de pirotecnia, lo que supone que se quemarán 6.800 artificios pirotécnicos. El presupuesto total de la celebración es de 22.000 euros.

Según el Ayuntamiento, el Correfoc saldrá a las 19.00 horas del puente de Sa Riera, en el Paseo de Mallorca, mientras que el encendido de las bestias de fuego se hará en la plaza del Rey Juan Carlos I. Antes, a las 18.00 horas, en la plaza del Mercado, actuarán los castellers de Mallorca.

El regidor Alberto Jarabo ha asegurado que el Correfoc "es una tradición efectista" que cierra el programa de fiestas de San Sebastián. Además, ha explicado que este año se quiere "dar libertad" a los grupos para que vivan la fiesta "con la máxima intensidad y sean los verdaderos protagonistas".

Durante el recorrido del Correfoc, el Ayuntamiento ha aconsejado al público asistente vestir ropa de algodón, pantalones y manga larga, llevar tapones en los oídos, tener cuidado con los cristales de las gafas, no lanzar agua, no fumar, no usar pirotecnia particular y situarse a una distancia prudencial.