Cort aprueba los presupuestos iniciales para 2027 de PalmaActiva y del IME con 8,6 y 31,1 millones de euros

Archivo - Piscina del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Consejos Rectores de PalmaActiva y del Instituto Municipal del Deporte (IME) han aprobado este viernes los anteproyectos de presupuestos para 2027, que ascienden a 8,6 y 31,3 millones de euros, respectivamente.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las cuentas de PalmaActiva han sido aprobadas con los votos favorables del PP y Vox y la abstención del PSOE y MÉS per Palma, mientras que Podemos no ha asistido al Consejo. En cuanto a las del IME, el resultado ha sido el mismo, con la excepción de MÉS, que no ha acudido.

Los 8,6 millones de euros previstos para PalmaActiva contemplan partidas de cerca de 1,5 millones de euros para proyectos y actividades en materia de empleo, formación, y desarrollo económico local y comercio, que representan el 17,1 por ciento del presupuesto total.

Asimismo, se aumenta un 40 por ciento la dotación prevista para las convocatorias de subvenciones dirigidas al fomento de la modernización, innovación y mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas comerciales. Esta partida alcanza los 280.000 euros en 2027, frente a los 200.000 euros consignados en el presupuesto de 2026.

El anteproyecto mantiene igualmente una partida de 295.500 euros para convenios y convocatorias de subvenciones, de acuerdo con el Plan Estratégico de Subvenciones del organismo.

Estas ayudas permiten impulsar distintas iniciativas de dinamización comercial y de la restauración, entre ellas las dirigidas a los establecimientos emblemáticos de Palma, las destinadas a patronales y asociaciones para promover la actividad comercial, la campaña de escaparates navideños comerciales y al concurso de mejores proyectos empresariales de estudiantes.

MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Las cuentas del IME tienen como objetivo mejorar las instalaciones deportivas municipales, reforzar las ayudas a entidades y deportistas y continuar avanzando en la creación y renovación de equipamientos deportivos en la ciudad.

En materia de inversiones, el presupuesto contempla un importe de 2,7 millones de euros, financiado mediante recursos propios del IME y financiación externa, que permitirá dar continuidad a los proyectos de mejora de las instalaciones deportivas, que ya cuentan con crédito de ejercicios anteriores.

Entre los proyectos figura la reforma integral del polideportivo Germans Escalas, cuya primera fase contempla la reparación de las piscinas, las intervenciones estructurales necesarias y la redistribución de los vestuarios y el gimnasio para mejorar la funcionalidad del equipamiento.

Según han destacado desde el Ayuntamiento, el IME continuará avanzando asimismo en el proyecto de la pista de atletismo de Son Moix, para el que se prevé licitar parte de las obras durante 2027.

En Sant Jordi, se prevé la adecuación y mejora de la pista deportiva, con una actuación que permitirá incorporar dos nuevas pistas de pádel, una zona de calistenia y una pista multideportiva, además de mejorar las instalaciones eléctricas y el drenaje.

Otra de las actuaciones destacadas en materia de inversión es la implantación de una instalación deportiva cubierta destinada a la práctica del hockey en Verge de Lluc.

Además, se dará continuidad al proyecto de remodelación de los vestuarios de los campos municipales de fútbol. Tras completar en 2025 una primera fase de estudio topográfico y medición de los espacios exteriores, la siguiente etapa consistirá en realizar las mediciones interiores de cada instalación.

La ejecución del proyecto se distribuirá en tres lotes, que se desarrollarán a lo largo de los ejercicios 2027, 2028 y 2029, con el objetivo de renovar progresivamente los vestuarios y mejorar las condiciones y la calidad de las instalaciones deportivas municipales.

El presupuesto contempla también la instalación de gradas modulares en campos de fútbol que no dispongan de ellas, así como la construcción de cubiertas.

Por otro lado, el presupuesto prevé 890.000 euros para subvenciones deportivas, destinadas a entidades deportivas sin ánimo de lucro, la organización de eventos deportivos, el fomento del deporte de élite y femenino, el deporte en edad escolar, el deporte adaptado y los deportistas individuales de Palma que participan en competiciones nacionales. La dotación contempla las ayudas de las temporadas 2024/2025 y 2025/2026.

Por otra parte, la Feria del Deporte contará con una partida de 100.000 euros, frente a los 18.150 euros previstos inicialmente en el presupuesto de 2026.

Cort ha recordado que el evento se ha recuperado este año después de 13 años sin celebrarse, reuniendo a federaciones, clubes, gimnasios, empresas y entidades deportivas en torno a actividades participativas y de promoción de la actividad física.

Por otro lado, las cuentas mantienen las principales actividades y programas impulsados por el IME para fomentar la práctica deportiva, los hábitos saludables y la participación ciudadana.

Entre ellos figuran la Marcha por la Igualdad, la Carrera Infantil de Reyes, la Diada Ciclista de Sant Sebastià el programa 'Nordic Walking', Palmadona, las Fiestas Acuáticas de Navidad y el programa de ejercicio físico 'IME Salut B@les Palma'.

También se contempla la contratación de un servicio de asistencia técnica para supervisar y gestionar el mantenimiento de las instalaciones deportivas, redactar proyectos y asumir direcciones de obra.

El objetivo, han explicado, es agilizar la respuesta a las necesidades de los edificios y equipamientos municipales dependientes del IME, así como atender con mayor rapidez las reparaciones y actuaciones urgentes.

El presupuesto incluye 200.000 euros para el contrato de mantenimiento vigente, destinados a dar continuidad a los trabajos de reparación, conservación y acondicionamiento de los equipamientos, y para maquinaria y equipamiento para los gimnasios, con el fin de renovar y mejorar los recursos deportivos de las instalaciones municipales.

El capítulo de bienes corrientes y servicios asciende a 22millones de euros, el 70,3 por ciento del presupuesto de gastos, y aumenta un 16,1 por ciento respecto al presupuesto inicial de 2026.

Este incremento responde, principalmente, a la ampliación de los horarios de apertura de las instalaciones deportivas y a la apertura de la nueva instalación de s'Aigua Dolça.

En cuanto a ingresos, las cuentas prevén 25,2 millones de euros en transferencias corrientes, y la partida de personal asciende a un total de 7,3 millones de euros.