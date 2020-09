Cort cifra en 12 millones de euros el impacto económico de los puntos sin acuerdo para desconvocar la huelga de la EMT

Dalmau: "Hoy el presupuesto público está para ayudar a los que más lo necesitan y salir cuanto antes de esta crisis"

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha cifrado en un total de 12 millones de euros el impacto económico de los punto sin acuerdo para desconvocar la huelga de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Según ha informado el regidor de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Francesc Dalmau, este viernes en un nota de prensa, las exigencias sindicales son "inasumibles", recordando que se producen, además, tras inyectarse 16 millones de euros para rescatar la EMT, por los efectos de la falta de ingresos provocados la pandemia.

Los 16 millones de euros inyectados entonces, ha apuntado Dalmau, "sirvieron para pagar el salario de trabajadores y no aplicar ERTEs, como estaba ocurriendo en la mayoría de empresas del país, incluidas públicas de este sector".

Al respecto de lo cual ha insistido en reclamar "sensibilidad" con la situación de crisis sanitaria, económica y social que sufre la ciudad de Palma.

"La EMT ha perdido de media un 80% de su pasaje e ingresos, no hay margen para hacer milagros. No podemos hacer como si no pasara nada a nuestro alrededor, cuando mucha gente está preocupada por lo más básico", ha destacado Dalmau.

DALMAU ASEGURA QUE "NO HAY BLOQUEO"

Por otro lado, y después de que este jueves la empresa presentara a la negociación una propuesta de acuerdo por escrito que reflejaba todos los puntos en que se habían acercado posturas durante estos días de negociación, ahora desde la dirección de la EMT se espera que los representantes sindicales hagan lo mismo.

"Por nuestra parte no hay bloqueo, seguimos sentados en la mesa de negociación y este jueves hicimos por escrito una propuesta para desconvocar la huelga. Los representantes sindicales no estuvieron de acuerdo y se levantaron de la mesa. Esperamos que ahora nos presenten también por escrito su propuesta alternativa lo más rápidamente posible para poder valorarla", ha afirmado el regidor de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT.

De este modo, Dalmau ha hecho, una vez más, un llamamiento a los trabajadores para que desconvoquen la huelga, acepten las cesiones que ha hecho la empresa a sus reclamaciones, y "seguir dialogando sobre sus reivindicaciones".

Con todo, ha concluido el teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, "seguramente algunas de ellas serían posibles en otras circunstancias, cuando Palma se recupere de esta situación tan difícil que le ha tocado vivir".