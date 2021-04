Cort confirma que personas externas al servicio entraron en Sant Ferran, pero no tiene constancia de ninguna fiesta

La regidora Adrover señala que no permite "injerencias por cuestiones personales" en áreas que son su responsabilidad

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Juana Maria Adrover, ha asegurado que, en estos momentos, la investigación puesta en marcha "no ha podido constatar que haya habido ninguna fiesta" dentro de las instalaciones del cuartel de Sant Ferran.

Así lo ha indicado Adrover este jueves, en declaraciones a los medios, sobre la supuesta fiesta ilegal realizada en este cuartel de la Policía Local de Palma.

Adrover ha apuntado que, de momento, se ha confirmado que en las dependencias hubo "una cena a la hora habitual y en el lugar habitual para el turno, como se hace habitualmente". "Se hizo en el lugar habitual donde los turnos distintos descansan y comen algo", ha señalado, a la vez que ha añadido que este es un espacio que la administración tiene organizado con las distancias de seguridad que obliga la ley y con medidas de seguridad sanitaria.

No obstante, la edil ha reconocido que se ha constado que accedieron a Sant Ferran personas externas al servicio, aunque desconoce cuántas. Asimismo, ha explicado que ese día uno de los compañeros se jubilaba y se aprovechó ese momento de la cena para felicitarlo y este invitó a comida al resto de sus compañeros en este espacio.

La regidora ha señalado que Cort tuvo constancia de esta información hace dos días por parte de un medio e inmediatamente se puso en marcha una investigación interna para conocer qué había de cierto o no en esta cuestión.

Así, ha destacado que la investigación se centrará principalmente en constatar si se incumplió la normativa COVID, si las personas que asistieron al encuentro se saltaron el toque de queda y averiguar sobre las personas externas que entraron al cuartel.

Con todo, la regidora ha recordado que aún falta recopilar pruebas, testimonios y ver todas las imágenes de aquel día. "Una vez hayamos aclarado todas las cuestiones que afecten a este tema se depurarán responsabilidades", ha asegurado Adrover.

PERSONAS EXTERNAS AL SERVICIO

La regidora Adrover ha señalado que cualquier persona que acceda al cuartel ha de ser con una causa justificada, por lo que se está investigando quién permitió el acceso a estas personas externas al servicio. En este sentido, ha apuntado que no había ninguna autorización ese día por parte del jefe de la Policía Local ni de la Concejalía.

Según la edil, en este turno suele haber unos 20 agentes, aunque desconoce cuántas personas había aquel día en el encuentro. Además, ha señalado que no le consta "en absoluto" que la reunión comenzase en un sitio externo y más tarde se trasladase al cuartel.

CRÍTICAS DE UNIDAS PODEMOS

Por otro lado, Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma ha asegurado que la regidora del área de Seguridad Ciudadana "nunca se ha dejado aconsejar" por quienes conocen "en profundidad" el problema de la Policía Local. Además, la formación ha lamentado que ya advirtieron que esto pasaría.

Sobre estas declaraciones, Adrover ha destacado que "no tiene problemas" con nadie del equipo de gobierno municipal ni de la oposición. Sin embargo, ha explicado que es "muy rigurosa con la gestión" de sus áreas: "Yo intento escuchar pero tampoco permito injerencias por cuestiones personales en una gestión publica que es mi responsabilidad".

"Estoy siempre a disposición de cualquier aclaración cuando se me pida y cuando se me diga cuál es la información que realmente tenemos constatada o no, siempre estoy disponible para hablar y compartir información con todos los compañeros del equipo de gobierno y de la oposición", ha dicho.

Desde Unidas Podemos han insistido en que "policías condenados y sospechosos de corrupción hacen un pulso para demostrar que Sant Ferran les pertenece".

En este sentido, Adrover ha recordado que "en uno de los momentos más complicados de la ciudad, en plena crisis sanitaria, la Policía ha estado a pie de calle luchando y haciendo cumplir la normativa y adaptándose a toda la normativa que publica el Estado y el Govern".

"Hay muy buenos profesionales dentro de la Policía que han hecho su trabajo y lo hacen cada día, si hay que no la hacen en un momento determinado tenemos un sistema interno para depurar responsabilidades", ha concluido.