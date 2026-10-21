Cort ordena el desahucio por vía de urgencia de un habitante de un inmueble "precario" en el barrio de Son Flor

El portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá. - EUROPA PRESS

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha ordenado el desahucio "por vía de urgencia" de una persona que vive en un inmueble municipal situado en la calle Josep Estela de Palma, en el barrio de Son Flor, ante las "deficiencias" que presenta la infraestructura.

Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, quien ha asegurado que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) está en contacto con la persona afectada para ofrecerle una alternativa habitacional.