Cort presenta el plan de conservación del patrimonio industrial preservando dos autobuses de 2001 y 2006

PALMA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Movilidad Sostenible, Francesc Dalmau, y el gerente de la Empresa Municipal de Transporte de Palma (EMT), Mateu Marcús, han presentado el plan de conservación del patrimonio industrial, un acto en el que también se presentaron dos vehículos de la EMT modelo Mercedes Citaro de 12 y 18 metros, de 2001 y 2006 respectivamente.

Cort ha explicado que el proyecto tiene como objetivo recuperar y conservar el patrimonio histórico de la empresa, que inició el servicio público de bus hace 64 años. Durante todos estos años ha realizado diferentes transiciones hacia modelos de buses que reflejan el cambio tecnológico, de maquinaria y de materiales, y que forman parte de la memoria colectiva de los ciudadanos de Palma.

Al acto de presentación también asistieron la catedrática de Geografía Humana de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Joana Maria Seguí; la técnica de Patrimonio del Consell de Mallorca, Aina Rosa Serrano; el antiguo trabajador de la EMT Salvador Candelas; el jefe de conductores de la EMT Palma, Rafael Quijada; el jefe de taller, Ángel Lozano; así como usuarios que han promovido esta iniciativa, como Jaume Seguí y Miquel Mengod.

FUTURO MUSEO EMT PALMA

Dalmau ha explicado que los dos vehículos presentados son el "germen de lo que podría ser el futuro museo de la EMT" y que la intención es, a partir de ahora, ir catalogando todas esas herramientas y materiales más antiguos que aún se conservan en la EMT y crear una colección que estará a disposición de los ciudadanos interesados en eventos municipales o en realizar visitas guiadas a las cocheras.

También ha remarcado que la intención es que este proyecto se integre en el proyecto educativo 'El bus en la escuela'. En este sentido, la EMT comenzará a restaurar estos vehículos con la intención de que a partir del mes de setiembre, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) se organicen jornadas de puertas abiertas.

Además, esta iniciativa ha contado con el apoyo de veteranos de la empresa que a nivel particular han aportado piezas que formarán parte del catálogo. Así, la EMT has recogido materiales recopilados por el antiguo trabajador Salvador Candelas, que a nivel particular ha conservado máquinas y billetes antiguos, corbatas de los uniformes y otros elementos.